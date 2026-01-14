СигналыРазделы
Terry Belin

LeonidasfxMt5

Terry Belin
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 49 USD в месяц
прирост с 2025 -12%
Forex.com-Live 536
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
26
Прибыльных трейдов:
7 (26.92%)
Убыточных трейдов:
19 (73.08%)
Лучший трейд:
8.44 USD
Худший трейд:
-7.75 USD
Общая прибыль:
32.77 USD (1 412 pips)
Общий убыток:
-54.25 USD (3 246 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (8.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
8.56 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.18
Торговая активность:
41.34%
Макс. загрузка депозита:
61.77%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
-0.58
Длинных трейдов:
4 (15.38%)
Коротких трейдов:
22 (84.62%)
Профит фактор:
0.60
Мат. ожидание:
-0.83 USD
Средняя прибыль:
4.68 USD
Средний убыток:
-2.86 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-21.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-25.79 USD (6)
Прирост в месяц:
-8.32%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
37.25 USD
Максимальная:
37.25 USD (20.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.57% (37.25 USD)
По эквити:
3.41% (5.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSD 7
USDJPY 5
EURJPY 4
EURUSD 3
USDCHF 3
GBPJPY 2
NZDUSD 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSD -1
USDJPY -13
EURJPY -10
EURUSD 10
USDCHF -10
GBPJPY -3
NZDUSD 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSD 137
USDJPY -1.1K
EURJPY -1.1K
EURUSD 497
USDCHF -396
GBPJPY -257
NZDUSD 300
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8.44 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +8.56 USD
Макс. убыток в серии: -21.54 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Forex.com-Live 536" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Forex.com-Live 536
0.00 × 14
Exness-MT5Real38
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
1.67 × 6
I am a seasoned trading veteran with a disciplined, systematic approach, targeting steady monthly returns of 7-10% while prioritizing risk management to avoid significant drawdowns. My strategy relies on four precise entry conditions, one clear profit target, and a single defined risk level for every trade. I maintain consistency and professionalism, adhering strictly to my proven methodology. Account performance tracking began in May 2025, with prior months showing March 2025 at 7% and April 2025 at 3% returns.  
Нет отзывов
2026.01.14 01:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 01:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
