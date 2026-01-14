- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
26
Прибыльных трейдов:
7 (26.92%)
Убыточных трейдов:
19 (73.08%)
Лучший трейд:
8.44 USD
Худший трейд:
-7.75 USD
Общая прибыль:
32.77 USD (1 412 pips)
Общий убыток:
-54.25 USD (3 246 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (8.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
8.56 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.18
Торговая активность:
41.34%
Макс. загрузка депозита:
61.77%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
-0.58
Длинных трейдов:
4 (15.38%)
Коротких трейдов:
22 (84.62%)
Профит фактор:
0.60
Мат. ожидание:
-0.83 USD
Средняя прибыль:
4.68 USD
Средний убыток:
-2.86 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-21.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-25.79 USD (6)
Прирост в месяц:
-8.32%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
37.25 USD
Максимальная:
37.25 USD (20.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.57% (37.25 USD)
По эквити:
3.41% (5.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|7
|USDJPY
|5
|EURJPY
|4
|EURUSD
|3
|USDCHF
|3
|GBPJPY
|2
|NZDUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSD
|-1
|USDJPY
|-13
|EURJPY
|-10
|EURUSD
|10
|USDCHF
|-10
|GBPJPY
|-3
|NZDUSD
|6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSD
|137
|USDJPY
|-1.1K
|EURJPY
|-1.1K
|EURUSD
|497
|USDCHF
|-396
|GBPJPY
|-257
|NZDUSD
|300
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +8.44 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +8.56 USD
Макс. убыток в серии: -21.54 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Forex.com-Live 536" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real38
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|1.67 × 6
I am a seasoned trading veteran with a disciplined, systematic approach, targeting steady monthly returns of 7-10% while prioritizing risk management to avoid significant drawdowns. My strategy relies on four precise entry conditions, one clear profit target, and a single defined risk level for every trade. I maintain consistency and professionalism, adhering strictly to my proven methodology. Account performance tracking began in May 2025, with prior months showing March 2025 at 7% and April 2025 at 3% returns.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
49 USD в месяц
-12%
0
0
USD
USD
158
USD
USD
5
0%
26
26%
41%
0.60
-0.83
USD
USD
21%
1:100