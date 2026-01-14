- 자본
- 축소
트레이드:
28
이익 거래:
7 (25.00%)
손실 거래:
21 (75.00%)
최고의 거래:
8.44 USD
최악의 거래:
-7.75 USD
총 수익:
32.77 USD (1 412 pips)
총 손실:
-63.50 USD (3 652 pips)
연속 최대 이익:
2 (8.56 USD)
연속 최대 이익:
8.56 USD (2)
샤프 비율:
-0.25
거래 활동:
69.49%
최대 입금량:
62.43%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
-0.82
롱(주식매수):
5 (17.86%)
숏(주식차입매도):
23 (82.14%)
수익 요인:
0.52
기대수익:
-1.10 USD
평균 이익:
4.68 USD
평균 손실:
-3.02 USD
연속 최대 손실:
9 (-21.54 USD)
연속 최대 손실:
-25.79 USD (6)
월별 성장률:
-8.62%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
37.25 USD
최대한의:
37.25 USD (20.50%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.57% (37.25 USD)
자본금별:
3.72% (5.69 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|7
|USDJPY
|5
|USDCHF
|4
|EURJPY
|4
|EURUSD
|3
|NZDUSD
|3
|GBPJPY
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDUSD
|-1
|USDJPY
|-13
|USDCHF
|-15
|EURJPY
|-10
|EURUSD
|10
|NZDUSD
|2
|GBPJPY
|-3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDUSD
|137
|USDJPY
|-1.1K
|USDCHF
|-615
|EURJPY
|-1.1K
|EURUSD
|497
|NZDUSD
|113
|GBPJPY
|-257
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +8.44 USD
최악의 거래: -8 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +8.56 USD
연속 최대 손실: -21.54 USD
I am a seasoned trading veteran with a disciplined, systematic approach, targeting steady monthly returns of 7-10% while prioritizing risk management to avoid significant drawdowns. My strategy relies on four precise entry conditions, one clear profit target, and a single defined risk level for every trade. I maintain consistency and professionalism, adhering strictly to my proven methodology. Account performance tracking began in May 2025, with prior months showing March 2025 at 7% and April 2025 at 3% returns.
