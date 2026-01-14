- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
26
利益トレード:
7 (26.92%)
損失トレード:
19 (73.08%)
ベストトレード:
8.44 USD
最悪のトレード:
-7.75 USD
総利益:
32.77 USD (1 412 pips)
総損失:
-54.25 USD (3 246 pips)
最大連続の勝ち:
2 (8.56 USD)
最大連続利益:
8.56 USD (2)
シャープレシオ:
-0.18
取引アクティビティ:
39.56%
最大入金額:
61.72%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
-0.58
長いトレード:
4 (15.38%)
短いトレード:
22 (84.62%)
プロフィットファクター:
0.60
期待されたペイオフ:
-0.83 USD
平均利益:
4.68 USD
平均損失:
-2.86 USD
最大連続の負け:
9 (-21.54 USD)
最大連続損失:
-25.79 USD (6)
月間成長:
-8.32%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
37.25 USD
最大の:
37.25 USD (20.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.57% (37.25 USD)
エクイティによる:
3.33% (5.27 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|7
|USDJPY
|5
|EURJPY
|4
|EURUSD
|3
|USDCHF
|3
|GBPJPY
|2
|NZDUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDUSD
|-1
|USDJPY
|-13
|EURJPY
|-10
|EURUSD
|10
|USDCHF
|-10
|GBPJPY
|-3
|NZDUSD
|6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDUSD
|137
|USDJPY
|-1.1K
|EURJPY
|-1.1K
|EURUSD
|497
|USDCHF
|-396
|GBPJPY
|-257
|NZDUSD
|300
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +8.44 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +8.56 USD
最大連続損失: -21.54 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Forex.com-Live 536"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real38
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|1.67 × 6
I am a seasoned trading veteran with a disciplined, systematic approach, targeting steady monthly returns of 7-10% while prioritizing risk management to avoid significant drawdowns. My strategy relies on four precise entry conditions, one clear profit target, and a single defined risk level for every trade. I maintain consistency and professionalism, adhering strictly to my proven methodology. Account performance tracking began in May 2025, with prior months showing March 2025 at 7% and April 2025 at 3% returns.
