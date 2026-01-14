信号部分
Terry Belin

LeonidasfxMt5

Terry Belin
5
0 / 0 USD
每月复制 49 USD per 
增长自 2025 -12%
Forex.com-Live 536
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
26
盈利交易:
7 (26.92%)
亏损交易:
19 (73.08%)
最好交易:
8.44 USD
最差交易:
-7.75 USD
毛利:
32.77 USD (1 412 pips)
毛利亏损:
-54.25 USD (3 246 pips)
最大连续赢利:
2 (8.56 USD)
最大连续盈利:
8.56 USD (2)
夏普比率:
-0.18
交易活动:
38.52%
最大入金加载:
61.49%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
12 小时
采收率:
-0.58
长期交易:
4 (15.38%)
短期交易:
22 (84.62%)
利润因子:
0.60
预期回报:
-0.83 USD
平均利润:
4.68 USD
平均损失:
-2.86 USD
最大连续失误:
9 (-21.54 USD)
最大连续亏损:
-25.79 USD (6)
每月增长:
-8.32%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
37.25 USD
最大值:
37.25 USD (20.50%)
相对跌幅:
结余:
20.57% (37.25 USD)
净值:
2.97% (4.70 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDUSD 7
USDJPY 5
EURJPY 4
EURUSD 3
USDCHF 3
GBPJPY 2
NZDUSD 2
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDUSD -1
USDJPY -13
EURJPY -10
EURUSD 10
USDCHF -10
GBPJPY -3
NZDUSD 6
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDUSD 137
USDJPY -1.1K
EURJPY -1.1K
EURUSD 497
USDCHF -396
GBPJPY -257
NZDUSD 300
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +8.44 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +8.56 USD
最大连续亏损: -21.54 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Forex.com-Live 536 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Forex.com-Live 536
0.00 × 14
Exness-MT5Real38
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
1.67 × 6
I am a seasoned trading veteran with a disciplined, systematic approach, targeting steady monthly returns of 7-10% while prioritizing risk management to avoid significant drawdowns. My strategy relies on four precise entry conditions, one clear profit target, and a single defined risk level for every trade. I maintain consistency and professionalism, adhering strictly to my proven methodology. Account performance tracking began in May 2025, with prior months showing March 2025 at 7% and April 2025 at 3% returns.  
2026.01.14 01:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 01:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
