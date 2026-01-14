SignauxSections
Terry Belin

LeonidasfxMt5

Terry Belin
0 avis
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 49 USD par mois
croissance depuis 2025 -12%
Forex.com-Live 536
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
26
Bénéfice trades:
7 (26.92%)
Perte trades:
19 (73.08%)
Meilleure transaction:
8.44 USD
Pire transaction:
-7.75 USD
Bénéfice brut:
32.77 USD (1 412 pips)
Perte brute:
-54.25 USD (3 246 pips)
Gains consécutifs maximales:
2 (8.56 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
8.56 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.18
Activité de trading:
32.00%
Charge de dépôt maximale:
60.83%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
-0.58
Longs trades:
4 (15.38%)
Courts trades:
22 (84.62%)
Facteur de profit:
0.60
Rendement attendu:
-0.83 USD
Bénéfice moyen:
4.68 USD
Perte moyenne:
-2.86 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-21.54 USD)
Perte consécutive maximale:
-25.79 USD (6)
Croissance mensuelle:
-8.32%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
37.25 USD
Maximal:
37.25 USD (20.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.57% (37.25 USD)
Par fonds propres:
1.93% (3.05 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 7
USDJPY 5
EURJPY 4
EURUSD 3
USDCHF 3
GBPJPY 2
NZDUSD 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD -1
USDJPY -13
EURJPY -10
EURUSD 10
USDCHF -10
GBPJPY -3
NZDUSD 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD 137
USDJPY -1.1K
EURJPY -1.1K
EURUSD 497
USDCHF -396
GBPJPY -257
NZDUSD 300
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8.44 USD
Pire transaction: -8 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +8.56 USD
Perte consécutive maximale: -21.54 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Forex.com-Live 536" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Forex.com-Live 536
0.00 × 14
Exness-MT5Real38
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
1.67 × 6
I am a seasoned trading veteran with a disciplined, systematic approach, targeting steady monthly returns of 7-10% while prioritizing risk management to avoid significant drawdowns. My strategy relies on four precise entry conditions, one clear profit target, and a single defined risk level for every trade. I maintain consistency and professionalism, adhering strictly to my proven methodology. Account performance tracking began in May 2025, with prior months showing March 2025 at 7% and April 2025 at 3% returns.  
Aucun avis
2026.01.14 01:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 01:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
