Total de Trades:
28
Transacciones Rentables:
7 (25.00%)
Transacciones Irrentables:
21 (75.00%)
Mejor transacción:
8.44 USD
Peor transacción:
-7.75 USD
Beneficio Bruto:
32.77 USD (1 412 pips)
Pérdidas Brutas:
-63.50 USD (3 652 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (8.56 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
8.56 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.25
Actividad comercial:
69.49%
Carga máxima del depósito:
62.43%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
-0.82
Transacciones Largas:
5 (17.86%)
Transacciones Cortas:
23 (82.14%)
Factor de Beneficio:
0.52
Beneficio Esperado:
-1.10 USD
Beneficio medio:
4.68 USD
Pérdidas medias:
-3.02 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-21.54 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-25.79 USD (6)
Crecimiento al mes:
-8.62%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
37.25 USD
Máxima:
37.25 USD (20.50%)
Reducción relativa:
De balance:
20.57% (37.25 USD)
De fondos:
3.72% (5.69 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|7
|USDJPY
|5
|USDCHF
|4
|EURJPY
|4
|EURUSD
|3
|NZDUSD
|3
|GBPJPY
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDUSD
|-1
|USDJPY
|-13
|USDCHF
|-15
|EURJPY
|-10
|EURUSD
|10
|NZDUSD
|2
|GBPJPY
|-3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDUSD
|137
|USDJPY
|-1.1K
|USDCHF
|-615
|EURJPY
|-1.1K
|EURUSD
|497
|NZDUSD
|113
|GBPJPY
|-257
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +8.44 USD
Peor transacción: -8 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +8.56 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -21.54 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Forex.com-Live 536" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real38
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|1.67 × 6
I am a seasoned trading veteran with a disciplined, systematic approach, targeting steady monthly returns of 7-10% while prioritizing risk management to avoid significant drawdowns. My strategy relies on four precise entry conditions, one clear profit target, and a single defined risk level for every trade. I maintain consistency and professionalism, adhering strictly to my proven methodology. Account performance tracking began in May 2025, with prior months showing March 2025 at 7% and April 2025 at 3% returns.
