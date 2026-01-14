SeñalesSecciones
Terry Belin

LeonidasfxMt5

Terry Belin
0 comentarios
5 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -17%
Forex.com-Live 536
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
28
Transacciones Rentables:
7 (25.00%)
Transacciones Irrentables:
21 (75.00%)
Mejor transacción:
8.44 USD
Peor transacción:
-7.75 USD
Beneficio Bruto:
32.77 USD (1 412 pips)
Pérdidas Brutas:
-63.50 USD (3 652 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (8.56 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
8.56 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.25
Actividad comercial:
69.49%
Carga máxima del depósito:
62.43%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
-0.82
Transacciones Largas:
5 (17.86%)
Transacciones Cortas:
23 (82.14%)
Factor de Beneficio:
0.52
Beneficio Esperado:
-1.10 USD
Beneficio medio:
4.68 USD
Pérdidas medias:
-3.02 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-21.54 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-25.79 USD (6)
Crecimiento al mes:
-8.62%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
37.25 USD
Máxima:
37.25 USD (20.50%)
Reducción relativa:
De balance:
20.57% (37.25 USD)
De fondos:
3.72% (5.69 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDUSD 7
USDJPY 5
USDCHF 4
EURJPY 4
EURUSD 3
NZDUSD 3
GBPJPY 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDUSD -1
USDJPY -13
USDCHF -15
EURJPY -10
EURUSD 10
NZDUSD 2
GBPJPY -3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDUSD 137
USDJPY -1.1K
USDCHF -615
EURJPY -1.1K
EURUSD 497
NZDUSD 113
GBPJPY -257
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Forex.com-Live 536" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Forex.com-Live 536
0.00 × 14
Exness-MT5Real38
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
1.67 × 6
I am a seasoned trading veteran with a disciplined, systematic approach, targeting steady monthly returns of 7-10% while prioritizing risk management to avoid significant drawdowns. My strategy relies on four precise entry conditions, one clear profit target, and a single defined risk level for every trade. I maintain consistency and professionalism, adhering strictly to my proven methodology. Account performance tracking began in May 2025, with prior months showing March 2025 at 7% and April 2025 at 3% returns.  
No hay comentarios
2026.01.14 01:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 01:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
