SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / LeonidasfxMt5
Terry Belin

LeonidasfxMt5

Terry Belin
0 Bewertungen
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 49 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -12%
Forex.com-Live 536
1:100
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
26
Gewinntrades:
7 (26.92%)
Verlusttrades:
19 (73.08%)
Bester Trade:
8.44 USD
Schlechtester Trade:
-7.75 USD
Bruttoprofit:
32.77 USD (1 412 pips)
Bruttoverlust:
-54.25 USD (3 246 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (8.56 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
8.56 USD (2)
Sharpe Ratio:
-0.18
Trading-Aktivität:
39.56%
Max deposit load:
61.67%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.58
Long-Positionen:
4 (15.38%)
Short-Positionen:
22 (84.62%)
Profit-Faktor:
0.60
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.83 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.68 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.86 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-21.54 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-25.79 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-8.32%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
37.25 USD
Maximaler:
37.25 USD (20.50%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.57% (37.25 USD)
Kapital:
3.25% (5.15 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDUSD 7
USDJPY 5
EURJPY 4
EURUSD 3
USDCHF 3
GBPJPY 2
NZDUSD 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDUSD -1
USDJPY -13
EURJPY -10
EURUSD 10
USDCHF -10
GBPJPY -3
NZDUSD 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDUSD 137
USDJPY -1.1K
EURJPY -1.1K
EURUSD 497
USDCHF -396
GBPJPY -257
NZDUSD 300
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +8.44 USD
Schlechtester Trade: -8 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +8.56 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -21.54 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Forex.com-Live 536" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Forex.com-Live 536
0.00 × 14
Exness-MT5Real38
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
1.67 × 6
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
I am a seasoned trading veteran with a disciplined, systematic approach, targeting steady monthly returns of 7-10% while prioritizing risk management to avoid significant drawdowns. My strategy relies on four precise entry conditions, one clear profit target, and a single defined risk level for every trade. I maintain consistency and professionalism, adhering strictly to my proven methodology. Account performance tracking began in May 2025, with prior months showing March 2025 at 7% and April 2025 at 3% returns.  
Keine Bewertungen
2026.01.14 01:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 01:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
LeonidasfxMt5
49 USD pro Monat
-12%
0
0
USD
158
USD
5
0%
26
26%
40%
0.60
-0.83
USD
21%
1:100
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.