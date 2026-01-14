- Wachstum
Trades insgesamt:
26
Gewinntrades:
7 (26.92%)
Verlusttrades:
19 (73.08%)
Bester Trade:
8.44 USD
Schlechtester Trade:
-7.75 USD
Bruttoprofit:
32.77 USD (1 412 pips)
Bruttoverlust:
-54.25 USD (3 246 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (8.56 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
8.56 USD (2)
Sharpe Ratio:
-0.18
Trading-Aktivität:
39.56%
Max deposit load:
61.67%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.58
Long-Positionen:
4 (15.38%)
Short-Positionen:
22 (84.62%)
Profit-Faktor:
0.60
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.83 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.68 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.86 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-21.54 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-25.79 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-8.32%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
37.25 USD
Maximaler:
37.25 USD (20.50%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.57% (37.25 USD)
Kapital:
3.25% (5.15 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|7
|USDJPY
|5
|EURJPY
|4
|EURUSD
|3
|USDCHF
|3
|GBPJPY
|2
|NZDUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDUSD
|-1
|USDJPY
|-13
|EURJPY
|-10
|EURUSD
|10
|USDCHF
|-10
|GBPJPY
|-3
|NZDUSD
|6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDUSD
|137
|USDJPY
|-1.1K
|EURJPY
|-1.1K
|EURUSD
|497
|USDCHF
|-396
|GBPJPY
|-257
|NZDUSD
|300
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Bester Trade: +8.44 USD
Schlechtester Trade: -8 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +8.56 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -21.54 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Forex.com-Live 536" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real38
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|1.67 × 6
I am a seasoned trading veteran with a disciplined, systematic approach, targeting steady monthly returns of 7-10% while prioritizing risk management to avoid significant drawdowns. My strategy relies on four precise entry conditions, one clear profit target, and a single defined risk level for every trade. I maintain consistency and professionalism, adhering strictly to my proven methodology. Account performance tracking began in May 2025, with prior months showing March 2025 at 7% and April 2025 at 3% returns.
