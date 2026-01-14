SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Dmitriy forex
Dmitrii Krylov

Dmitriy forex

Dmitrii Krylov
0 inceleme
Güvenilirlik
60 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 147%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
148
Kârla kapanan işlemler:
134 (90.54%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (9.46%)
En iyi işlem:
61.23 USD
En kötü işlem:
-412.76 USD
Brüt kâr:
1 293.66 USD (99 333 pips)
Brüt zarar:
-689.48 USD (76 440 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (396.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
396.57 USD (30)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
91.90%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
1.05
Alış işlemleri:
90 (60.81%)
Satış işlemleri:
58 (39.19%)
Kâr faktörü:
1.88
Beklenen getiri:
4.08 USD
Ortalama kâr:
9.65 USD
Ortalama zarar:
-49.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-575.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-575.20 USD (4)
Aylık büyüme:
15.94%
Yıllık tahmin:
193.43%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
61.81 USD
Maksimum:
575.20 USD (65.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.28% (575.20 USD)
Varlığa göre:
13.55% (75.15 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHFrfd 15
GBPCHFrfd 14
USDSEKrfd 14
EURCADrfd 8
AUDCHFrfd 8
EURNZDrfd 8
EURAUDrfd 7
USDCADrfd 6
USDJPYrfd 6
NZDUSDrfd 6
EURNOKrfd 6
GBPAUDrfd 5
AUDCADrfd 5
EURCHFrfd 5
GBPJPYrfd 4
GBPCADrfd 4
AUDUSDrfd 4
AUDNZDrfd 3
AUDJPYrfd 3
GBPNZDrfd 3
EURGBPrfd 3
EURUSDrfd 3
GBPUSDrfd 2
USDSGDrfd 2
USDNOKrfd 2
USDDKKrfd 1
USDZARrfd 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHFrfd 71
GBPCHFrfd 137
USDSEKrfd -214
EURCADrfd 65
AUDCHFrfd 92
EURNZDrfd 103
EURAUDrfd 63
USDCADrfd -5
USDJPYrfd 31
NZDUSDrfd 36
EURNOKrfd 35
GBPAUDrfd -106
AUDCADrfd 40
EURCHFrfd 0
GBPJPYrfd 42
GBPCADrfd 10
AUDUSDrfd 30
AUDNZDrfd 2
AUDJPYrfd 50
GBPNZDrfd 25
EURGBPrfd 13
EURUSDrfd 4
GBPUSDrfd 15
USDSGDrfd 30
USDNOKrfd 31
USDDKKrfd 0
USDZARrfd 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHFrfd 1.2K
GBPCHFrfd 3.5K
USDSEKrfd -17K
EURCADrfd 1.8K
AUDCHFrfd 1.1K
EURNZDrfd 2.8K
EURAUDrfd 2K
USDCADrfd 44
USDJPYrfd 1.2K
NZDUSDrfd 557
EURNOKrfd 13K
GBPAUDrfd -2.8K
AUDCADrfd 635
EURCHFrfd 239
GBPJPYrfd 2K
GBPCADrfd 325
AUDUSDrfd 1.2K
AUDNZDrfd 74
AUDJPYrfd 1.1K
GBPNZDrfd 1.5K
EURGBPrfd 170
EURUSDrfd 106
GBPUSDrfd 429
USDSGDrfd 548
USDNOKrfd 5.6K
USDDKKrfd 0
USDZARrfd 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +61.23 USD
En kötü işlem: -413 USD
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +396.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -575.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Среднесрочная торговля, доходность около 10% в месяц.
2026.01.14 03:37
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 3.12% of days out of 417 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 03:37
A large drawdown may occur on the account again
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Dmitriy forex
Ayda 30 USD
147%
0
0
USD
555
USD
60
0%
148
90%
100%
1.87
4.08
USD
52%
1:40
