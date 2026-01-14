- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
148
Kârla kapanan işlemler:
134 (90.54%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (9.46%)
En iyi işlem:
61.23 USD
En kötü işlem:
-412.76 USD
Brüt kâr:
1 293.66 USD (99 333 pips)
Brüt zarar:
-689.48 USD (76 440 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (396.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
396.57 USD (30)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
91.90%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
1.05
Alış işlemleri:
90 (60.81%)
Satış işlemleri:
58 (39.19%)
Kâr faktörü:
1.88
Beklenen getiri:
4.08 USD
Ortalama kâr:
9.65 USD
Ortalama zarar:
-49.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-575.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-575.20 USD (4)
Aylık büyüme:
15.94%
Yıllık tahmin:
193.43%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
61.81 USD
Maksimum:
575.20 USD (65.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.28% (575.20 USD)
Varlığa göre:
13.55% (75.15 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHFrfd
|15
|GBPCHFrfd
|14
|USDSEKrfd
|14
|EURCADrfd
|8
|AUDCHFrfd
|8
|EURNZDrfd
|8
|EURAUDrfd
|7
|USDCADrfd
|6
|USDJPYrfd
|6
|NZDUSDrfd
|6
|EURNOKrfd
|6
|GBPAUDrfd
|5
|AUDCADrfd
|5
|EURCHFrfd
|5
|GBPJPYrfd
|4
|GBPCADrfd
|4
|AUDUSDrfd
|4
|AUDNZDrfd
|3
|AUDJPYrfd
|3
|GBPNZDrfd
|3
|EURGBPrfd
|3
|EURUSDrfd
|3
|GBPUSDrfd
|2
|USDSGDrfd
|2
|USDNOKrfd
|2
|USDDKKrfd
|1
|USDZARrfd
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHFrfd
|71
|GBPCHFrfd
|137
|USDSEKrfd
|-214
|EURCADrfd
|65
|AUDCHFrfd
|92
|EURNZDrfd
|103
|EURAUDrfd
|63
|USDCADrfd
|-5
|USDJPYrfd
|31
|NZDUSDrfd
|36
|EURNOKrfd
|35
|GBPAUDrfd
|-106
|AUDCADrfd
|40
|EURCHFrfd
|0
|GBPJPYrfd
|42
|GBPCADrfd
|10
|AUDUSDrfd
|30
|AUDNZDrfd
|2
|AUDJPYrfd
|50
|GBPNZDrfd
|25
|EURGBPrfd
|13
|EURUSDrfd
|4
|GBPUSDrfd
|15
|USDSGDrfd
|30
|USDNOKrfd
|31
|USDDKKrfd
|0
|USDZARrfd
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHFrfd
|1.2K
|GBPCHFrfd
|3.5K
|USDSEKrfd
|-17K
|EURCADrfd
|1.8K
|AUDCHFrfd
|1.1K
|EURNZDrfd
|2.8K
|EURAUDrfd
|2K
|USDCADrfd
|44
|USDJPYrfd
|1.2K
|NZDUSDrfd
|557
|EURNOKrfd
|13K
|GBPAUDrfd
|-2.8K
|AUDCADrfd
|635
|EURCHFrfd
|239
|GBPJPYrfd
|2K
|GBPCADrfd
|325
|AUDUSDrfd
|1.2K
|AUDNZDrfd
|74
|AUDJPYrfd
|1.1K
|GBPNZDrfd
|1.5K
|EURGBPrfd
|170
|EURUSDrfd
|106
|GBPUSDrfd
|429
|USDSGDrfd
|548
|USDNOKrfd
|5.6K
|USDDKKrfd
|0
|USDZARrfd
|1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +61.23 USD
En kötü işlem: -413 USD
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +396.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -575.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Среднесрочная торговля, доходность около 10% в месяц.
