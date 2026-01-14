- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
148
Negociações com lucro:
134 (90.54%)
Negociações com perda:
14 (9.46%)
Melhor negociação:
61.23 USD
Pior negociação:
-412.76 USD
Lucro bruto:
1 293.66 USD (99 333 pips)
Perda bruta:
-689.48 USD (76 440 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (396.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
396.57 USD (30)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
91.90%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
1.05
Negociações longas:
90 (60.81%)
Negociações curtas:
58 (39.19%)
Fator de lucro:
1.88
Valor esperado:
4.08 USD
Lucro médio:
9.65 USD
Perda média:
-49.25 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-575.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-575.20 USD (4)
Crescimento mensal:
15.94%
Previsão anual:
193.43%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
61.81 USD
Máximo:
575.20 USD (65.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
52.28% (575.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.55% (75.15 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDCHFrfd
|15
|GBPCHFrfd
|14
|USDSEKrfd
|14
|EURCADrfd
|8
|AUDCHFrfd
|8
|EURNZDrfd
|8
|EURAUDrfd
|7
|USDCADrfd
|6
|USDJPYrfd
|6
|NZDUSDrfd
|6
|EURNOKrfd
|6
|GBPAUDrfd
|5
|AUDCADrfd
|5
|EURCHFrfd
|5
|GBPJPYrfd
|4
|GBPCADrfd
|4
|AUDUSDrfd
|4
|AUDNZDrfd
|3
|AUDJPYrfd
|3
|GBPNZDrfd
|3
|EURGBPrfd
|3
|EURUSDrfd
|3
|GBPUSDrfd
|2
|USDSGDrfd
|2
|USDNOKrfd
|2
|USDDKKrfd
|1
|USDZARrfd
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDCHFrfd
|71
|GBPCHFrfd
|137
|USDSEKrfd
|-214
|EURCADrfd
|65
|AUDCHFrfd
|92
|EURNZDrfd
|103
|EURAUDrfd
|63
|USDCADrfd
|-5
|USDJPYrfd
|31
|NZDUSDrfd
|36
|EURNOKrfd
|35
|GBPAUDrfd
|-106
|AUDCADrfd
|40
|EURCHFrfd
|0
|GBPJPYrfd
|42
|GBPCADrfd
|10
|AUDUSDrfd
|30
|AUDNZDrfd
|2
|AUDJPYrfd
|50
|GBPNZDrfd
|25
|EURGBPrfd
|13
|EURUSDrfd
|4
|GBPUSDrfd
|15
|USDSGDrfd
|30
|USDNOKrfd
|31
|USDDKKrfd
|0
|USDZARrfd
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDCHFrfd
|1.2K
|GBPCHFrfd
|3.5K
|USDSEKrfd
|-17K
|EURCADrfd
|1.8K
|AUDCHFrfd
|1.1K
|EURNZDrfd
|2.8K
|EURAUDrfd
|2K
|USDCADrfd
|44
|USDJPYrfd
|1.2K
|NZDUSDrfd
|557
|EURNOKrfd
|13K
|GBPAUDrfd
|-2.8K
|AUDCADrfd
|635
|EURCHFrfd
|239
|GBPJPYrfd
|2K
|GBPCADrfd
|325
|AUDUSDrfd
|1.2K
|AUDNZDrfd
|74
|AUDJPYrfd
|1.1K
|GBPNZDrfd
|1.5K
|EURGBPrfd
|170
|EURUSDrfd
|106
|GBPUSDrfd
|429
|USDSGDrfd
|548
|USDNOKrfd
|5.6K
|USDDKKrfd
|0
|USDZARrfd
|1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +61.23 USD
Pior negociação: -413 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 30
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +396.57 USD
Máxima perda consecutiva: -575.20 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Среднесрочная торговля, доходность около 10% в месяц.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
147%
0
0
USD
USD
555
USD
USD
60
0%
148
90%
100%
1.87
4.08
USD
USD
52%
1:40