Dmitrii Krylov

Dmitriy forex

Dmitrii Krylov
Confiabilidade
60 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 147%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
148
Negociações com lucro:
134 (90.54%)
Negociações com perda:
14 (9.46%)
Melhor negociação:
61.23 USD
Pior negociação:
-412.76 USD
Lucro bruto:
1 293.66 USD (99 333 pips)
Perda bruta:
-689.48 USD (76 440 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (396.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
396.57 USD (30)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
91.90%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
1.05
Negociações longas:
90 (60.81%)
Negociações curtas:
58 (39.19%)
Fator de lucro:
1.88
Valor esperado:
4.08 USD
Lucro médio:
9.65 USD
Perda média:
-49.25 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-575.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-575.20 USD (4)
Crescimento mensal:
15.94%
Previsão anual:
193.43%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
61.81 USD
Máximo:
575.20 USD (65.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
52.28% (575.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.55% (75.15 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDCHFrfd 15
GBPCHFrfd 14
USDSEKrfd 14
EURCADrfd 8
AUDCHFrfd 8
EURNZDrfd 8
EURAUDrfd 7
USDCADrfd 6
USDJPYrfd 6
NZDUSDrfd 6
EURNOKrfd 6
GBPAUDrfd 5
AUDCADrfd 5
EURCHFrfd 5
GBPJPYrfd 4
GBPCADrfd 4
AUDUSDrfd 4
AUDNZDrfd 3
AUDJPYrfd 3
GBPNZDrfd 3
EURGBPrfd 3
EURUSDrfd 3
GBPUSDrfd 2
USDSGDrfd 2
USDNOKrfd 2
USDDKKrfd 1
USDZARrfd 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDCHFrfd 71
GBPCHFrfd 137
USDSEKrfd -214
EURCADrfd 65
AUDCHFrfd 92
EURNZDrfd 103
EURAUDrfd 63
USDCADrfd -5
USDJPYrfd 31
NZDUSDrfd 36
EURNOKrfd 35
GBPAUDrfd -106
AUDCADrfd 40
EURCHFrfd 0
GBPJPYrfd 42
GBPCADrfd 10
AUDUSDrfd 30
AUDNZDrfd 2
AUDJPYrfd 50
GBPNZDrfd 25
EURGBPrfd 13
EURUSDrfd 4
GBPUSDrfd 15
USDSGDrfd 30
USDNOKrfd 31
USDDKKrfd 0
USDZARrfd 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDCHFrfd 1.2K
GBPCHFrfd 3.5K
USDSEKrfd -17K
EURCADrfd 1.8K
AUDCHFrfd 1.1K
EURNZDrfd 2.8K
EURAUDrfd 2K
USDCADrfd 44
USDJPYrfd 1.2K
NZDUSDrfd 557
EURNOKrfd 13K
GBPAUDrfd -2.8K
AUDCADrfd 635
EURCHFrfd 239
GBPJPYrfd 2K
GBPCADrfd 325
AUDUSDrfd 1.2K
AUDNZDrfd 74
AUDJPYrfd 1.1K
GBPNZDrfd 1.5K
EURGBPrfd 170
EURUSDrfd 106
GBPUSDrfd 429
USDSGDrfd 548
USDNOKrfd 5.6K
USDDKKrfd 0
USDZARrfd 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +61.23 USD
Pior negociação: -413 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 30
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +396.57 USD
Máxima perda consecutiva: -575.20 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Среднесрочная торговля, доходность около 10% в месяц.
2026.01.14 03:37
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 3.12% of days out of 417 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 03:37
A large drawdown may occur on the account again
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Dmitriy forex
30 USD por mês
147%
0
0
USD
555
USD
60
0%
148
90%
100%
1.87
4.08
USD
52%
1:40
