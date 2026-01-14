- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
148
Profit Trade:
134 (90.54%)
Loss Trade:
14 (9.46%)
Best Trade:
61.23 USD
Worst Trade:
-412.76 USD
Profitto lordo:
1 293.66 USD (99 333 pips)
Perdita lorda:
-689.48 USD (76 440 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (396.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
396.57 USD (30)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
91.90%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
1.05
Long Trade:
90 (60.81%)
Short Trade:
58 (39.19%)
Fattore di profitto:
1.88
Profitto previsto:
4.08 USD
Profitto medio:
9.65 USD
Perdita media:
-49.25 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-575.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-575.20 USD (4)
Crescita mensile:
15.94%
Previsione annuale:
193.43%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
61.81 USD
Massimale:
575.20 USD (65.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.28% (575.20 USD)
Per equità:
13.55% (75.15 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHFrfd
|15
|GBPCHFrfd
|14
|USDSEKrfd
|14
|EURCADrfd
|8
|AUDCHFrfd
|8
|EURNZDrfd
|8
|EURAUDrfd
|7
|USDCADrfd
|6
|USDJPYrfd
|6
|NZDUSDrfd
|6
|EURNOKrfd
|6
|GBPAUDrfd
|5
|AUDCADrfd
|5
|EURCHFrfd
|5
|GBPJPYrfd
|4
|GBPCADrfd
|4
|AUDUSDrfd
|4
|AUDNZDrfd
|3
|AUDJPYrfd
|3
|GBPNZDrfd
|3
|EURGBPrfd
|3
|EURUSDrfd
|3
|GBPUSDrfd
|2
|USDSGDrfd
|2
|USDNOKrfd
|2
|USDDKKrfd
|1
|USDZARrfd
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHFrfd
|71
|GBPCHFrfd
|137
|USDSEKrfd
|-214
|EURCADrfd
|65
|AUDCHFrfd
|92
|EURNZDrfd
|103
|EURAUDrfd
|63
|USDCADrfd
|-5
|USDJPYrfd
|31
|NZDUSDrfd
|36
|EURNOKrfd
|35
|GBPAUDrfd
|-106
|AUDCADrfd
|40
|EURCHFrfd
|0
|GBPJPYrfd
|42
|GBPCADrfd
|10
|AUDUSDrfd
|30
|AUDNZDrfd
|2
|AUDJPYrfd
|50
|GBPNZDrfd
|25
|EURGBPrfd
|13
|EURUSDrfd
|4
|GBPUSDrfd
|15
|USDSGDrfd
|30
|USDNOKrfd
|31
|USDDKKrfd
|0
|USDZARrfd
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHFrfd
|1.2K
|GBPCHFrfd
|3.5K
|USDSEKrfd
|-17K
|EURCADrfd
|1.8K
|AUDCHFrfd
|1.1K
|EURNZDrfd
|2.8K
|EURAUDrfd
|2K
|USDCADrfd
|44
|USDJPYrfd
|1.2K
|NZDUSDrfd
|557
|EURNOKrfd
|13K
|GBPAUDrfd
|-2.8K
|AUDCADrfd
|635
|EURCHFrfd
|239
|GBPJPYrfd
|2K
|GBPCADrfd
|325
|AUDUSDrfd
|1.2K
|AUDNZDrfd
|74
|AUDJPYrfd
|1.1K
|GBPNZDrfd
|1.5K
|EURGBPrfd
|170
|EURUSDrfd
|106
|GBPUSDrfd
|429
|USDSGDrfd
|548
|USDNOKrfd
|5.6K
|USDDKKrfd
|0
|USDZARrfd
|1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +61.23 USD
Worst Trade: -413 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +396.57 USD
Massima perdita consecutiva: -575.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Среднесрочная торговля, доходность около 10% в месяц.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
147%
0
0
USD
USD
555
USD
USD
60
0%
148
90%
100%
1.87
4.08
USD
USD
52%
1:40