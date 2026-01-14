SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Dmitriy forex
Dmitrii Krylov

Dmitriy forex

Dmitrii Krylov
0 recensioni
Affidabilità
60 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 147%
AlfaForexRU-Real
1:40
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
148
Profit Trade:
134 (90.54%)
Loss Trade:
14 (9.46%)
Best Trade:
61.23 USD
Worst Trade:
-412.76 USD
Profitto lordo:
1 293.66 USD (99 333 pips)
Perdita lorda:
-689.48 USD (76 440 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (396.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
396.57 USD (30)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
91.90%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
1.05
Long Trade:
90 (60.81%)
Short Trade:
58 (39.19%)
Fattore di profitto:
1.88
Profitto previsto:
4.08 USD
Profitto medio:
9.65 USD
Perdita media:
-49.25 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-575.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-575.20 USD (4)
Crescita mensile:
15.94%
Previsione annuale:
193.43%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
61.81 USD
Massimale:
575.20 USD (65.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.28% (575.20 USD)
Per equità:
13.55% (75.15 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHFrfd 15
GBPCHFrfd 14
USDSEKrfd 14
EURCADrfd 8
AUDCHFrfd 8
EURNZDrfd 8
EURAUDrfd 7
USDCADrfd 6
USDJPYrfd 6
NZDUSDrfd 6
EURNOKrfd 6
GBPAUDrfd 5
AUDCADrfd 5
EURCHFrfd 5
GBPJPYrfd 4
GBPCADrfd 4
AUDUSDrfd 4
AUDNZDrfd 3
AUDJPYrfd 3
GBPNZDrfd 3
EURGBPrfd 3
EURUSDrfd 3
GBPUSDrfd 2
USDSGDrfd 2
USDNOKrfd 2
USDDKKrfd 1
USDZARrfd 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHFrfd 71
GBPCHFrfd 137
USDSEKrfd -214
EURCADrfd 65
AUDCHFrfd 92
EURNZDrfd 103
EURAUDrfd 63
USDCADrfd -5
USDJPYrfd 31
NZDUSDrfd 36
EURNOKrfd 35
GBPAUDrfd -106
AUDCADrfd 40
EURCHFrfd 0
GBPJPYrfd 42
GBPCADrfd 10
AUDUSDrfd 30
AUDNZDrfd 2
AUDJPYrfd 50
GBPNZDrfd 25
EURGBPrfd 13
EURUSDrfd 4
GBPUSDrfd 15
USDSGDrfd 30
USDNOKrfd 31
USDDKKrfd 0
USDZARrfd 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHFrfd 1.2K
GBPCHFrfd 3.5K
USDSEKrfd -17K
EURCADrfd 1.8K
AUDCHFrfd 1.1K
EURNZDrfd 2.8K
EURAUDrfd 2K
USDCADrfd 44
USDJPYrfd 1.2K
NZDUSDrfd 557
EURNOKrfd 13K
GBPAUDrfd -2.8K
AUDCADrfd 635
EURCHFrfd 239
GBPJPYrfd 2K
GBPCADrfd 325
AUDUSDrfd 1.2K
AUDNZDrfd 74
AUDJPYrfd 1.1K
GBPNZDrfd 1.5K
EURGBPrfd 170
EURUSDrfd 106
GBPUSDrfd 429
USDSGDrfd 548
USDNOKrfd 5.6K
USDDKKrfd 0
USDZARrfd 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +61.23 USD
Worst Trade: -413 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +396.57 USD
Massima perdita consecutiva: -575.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Среднесрочная торговля, доходность около 10% в месяц.
Non ci sono recensioni
2026.01.14 03:37
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 3.12% of days out of 417 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 03:37
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Dmitriy forex
30USD al mese
147%
0
0
USD
555
USD
60
0%
148
90%
100%
1.87
4.08
USD
52%
1:40
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.