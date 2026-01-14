- Incremento
Total de Trades:
149
Transacciones Rentables:
135 (90.60%)
Transacciones Irrentables:
14 (9.40%)
Mejor transacción:
61.23 USD
Peor transacción:
-412.76 USD
Beneficio Bruto:
1 300.57 USD (99 578 pips)
Pérdidas Brutas:
-689.48 USD (76 440 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (396.57 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
396.57 USD (30)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
91.90%
Último trade:
12 minutos
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
1.06
Transacciones Largas:
90 (60.40%)
Transacciones Cortas:
59 (39.60%)
Factor de Beneficio:
1.89
Beneficio Esperado:
4.10 USD
Beneficio medio:
9.63 USD
Pérdidas medias:
-49.25 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-575.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-575.20 USD (4)
Crecimiento al mes:
15.54%
Pronóstico anual:
188.61%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
61.81 USD
Máxima:
575.20 USD (65.81%)
Reducción relativa:
De balance:
52.28% (575.20 USD)
De fondos:
13.55% (75.15 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDCHFrfd
|15
|GBPCHFrfd
|14
|USDSEKrfd
|14
|EURCADrfd
|8
|AUDCHFrfd
|8
|EURNZDrfd
|8
|EURAUDrfd
|7
|USDCADrfd
|6
|USDJPYrfd
|6
|NZDUSDrfd
|6
|EURNOKrfd
|6
|GBPAUDrfd
|5
|AUDCADrfd
|5
|EURCHFrfd
|5
|GBPJPYrfd
|4
|GBPCADrfd
|4
|AUDUSDrfd
|4
|AUDNZDrfd
|3
|AUDJPYrfd
|3
|GBPNZDrfd
|3
|EURGBPrfd
|3
|GBPUSDrfd
|3
|EURUSDrfd
|3
|USDSGDrfd
|2
|USDNOKrfd
|2
|USDDKKrfd
|1
|USDZARrfd
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDCHFrfd
|71
|GBPCHFrfd
|137
|USDSEKrfd
|-214
|EURCADrfd
|65
|AUDCHFrfd
|92
|EURNZDrfd
|103
|EURAUDrfd
|63
|USDCADrfd
|-5
|USDJPYrfd
|31
|NZDUSDrfd
|36
|EURNOKrfd
|35
|GBPAUDrfd
|-106
|AUDCADrfd
|40
|EURCHFrfd
|0
|GBPJPYrfd
|42
|GBPCADrfd
|10
|AUDUSDrfd
|30
|AUDNZDrfd
|2
|AUDJPYrfd
|50
|GBPNZDrfd
|25
|EURGBPrfd
|13
|GBPUSDrfd
|22
|EURUSDrfd
|4
|USDSGDrfd
|30
|USDNOKrfd
|31
|USDDKKrfd
|0
|USDZARrfd
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDCHFrfd
|1.2K
|GBPCHFrfd
|3.5K
|USDSEKrfd
|-17K
|EURCADrfd
|1.8K
|AUDCHFrfd
|1.1K
|EURNZDrfd
|2.8K
|EURAUDrfd
|2K
|USDCADrfd
|44
|USDJPYrfd
|1.2K
|NZDUSDrfd
|557
|EURNOKrfd
|13K
|GBPAUDrfd
|-2.8K
|AUDCADrfd
|635
|EURCHFrfd
|239
|GBPJPYrfd
|2K
|GBPCADrfd
|325
|AUDUSDrfd
|1.2K
|AUDNZDrfd
|74
|AUDJPYrfd
|1.1K
|GBPNZDrfd
|1.5K
|EURGBPrfd
|170
|GBPUSDrfd
|674
|EURUSDrfd
|106
|USDSGDrfd
|548
|USDNOKrfd
|5.6K
|USDDKKrfd
|0
|USDZARrfd
|1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Mejor transacción: +61.23 USD
Peor transacción: -413 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 30
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +396.57 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -575.20 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AlfaForexRU-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Среднесрочная торговля, доходность около 10% в месяц.
No hay comentarios
