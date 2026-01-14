SeñalesSecciones
Dmitrii Krylov

Dmitriy forex

Dmitrii Krylov
0 comentarios
Fiabilidad
61 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 150%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
149
Transacciones Rentables:
135 (90.60%)
Transacciones Irrentables:
14 (9.40%)
Mejor transacción:
61.23 USD
Peor transacción:
-412.76 USD
Beneficio Bruto:
1 300.57 USD (99 578 pips)
Pérdidas Brutas:
-689.48 USD (76 440 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (396.57 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
396.57 USD (30)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
91.90%
Último trade:
12 minutos
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
1.06
Transacciones Largas:
90 (60.40%)
Transacciones Cortas:
59 (39.60%)
Factor de Beneficio:
1.89
Beneficio Esperado:
4.10 USD
Beneficio medio:
9.63 USD
Pérdidas medias:
-49.25 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-575.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-575.20 USD (4)
Crecimiento al mes:
15.54%
Pronóstico anual:
188.61%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
61.81 USD
Máxima:
575.20 USD (65.81%)
Reducción relativa:
De balance:
52.28% (575.20 USD)
De fondos:
13.55% (75.15 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDCHFrfd 15
GBPCHFrfd 14
USDSEKrfd 14
EURCADrfd 8
AUDCHFrfd 8
EURNZDrfd 8
EURAUDrfd 7
USDCADrfd 6
USDJPYrfd 6
NZDUSDrfd 6
EURNOKrfd 6
GBPAUDrfd 5
AUDCADrfd 5
EURCHFrfd 5
GBPJPYrfd 4
GBPCADrfd 4
AUDUSDrfd 4
AUDNZDrfd 3
AUDJPYrfd 3
GBPNZDrfd 3
EURGBPrfd 3
GBPUSDrfd 3
EURUSDrfd 3
USDSGDrfd 2
USDNOKrfd 2
USDDKKrfd 1
USDZARrfd 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDCHFrfd 71
GBPCHFrfd 137
USDSEKrfd -214
EURCADrfd 65
AUDCHFrfd 92
EURNZDrfd 103
EURAUDrfd 63
USDCADrfd -5
USDJPYrfd 31
NZDUSDrfd 36
EURNOKrfd 35
GBPAUDrfd -106
AUDCADrfd 40
EURCHFrfd 0
GBPJPYrfd 42
GBPCADrfd 10
AUDUSDrfd 30
AUDNZDrfd 2
AUDJPYrfd 50
GBPNZDrfd 25
EURGBPrfd 13
GBPUSDrfd 22
EURUSDrfd 4
USDSGDrfd 30
USDNOKrfd 31
USDDKKrfd 0
USDZARrfd 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDCHFrfd 1.2K
GBPCHFrfd 3.5K
USDSEKrfd -17K
EURCADrfd 1.8K
AUDCHFrfd 1.1K
EURNZDrfd 2.8K
EURAUDrfd 2K
USDCADrfd 44
USDJPYrfd 1.2K
NZDUSDrfd 557
EURNOKrfd 13K
GBPAUDrfd -2.8K
AUDCADrfd 635
EURCHFrfd 239
GBPJPYrfd 2K
GBPCADrfd 325
AUDUSDrfd 1.2K
AUDNZDrfd 74
AUDJPYrfd 1.1K
GBPNZDrfd 1.5K
EURGBPrfd 170
GBPUSDrfd 674
EURUSDrfd 106
USDSGDrfd 548
USDNOKrfd 5.6K
USDDKKrfd 0
USDZARrfd 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +61.23 USD
Peor transacción: -413 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 30
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +396.57 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -575.20 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AlfaForexRU-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Среднесрочная торговля, доходность около 10% в месяц.
No hay comentarios
2026.01.14 03:37
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 3.12% of days out of 417 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 03:37
A large drawdown may occur on the account again
