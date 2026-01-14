- 자본
- 축소
트레이드:
149
이익 거래:
135 (90.60%)
손실 거래:
14 (9.40%)
최고의 거래:
61.23 USD
최악의 거래:
-412.76 USD
총 수익:
1 300.57 USD (99 578 pips)
총 손실:
-689.48 USD (76 440 pips)
연속 최대 이익:
30 (396.57 USD)
연속 최대 이익:
396.57 USD (30)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
91.90%
최근 거래:
21 분 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
1.06
롱(주식매수):
90 (60.40%)
숏(주식차입매도):
59 (39.60%)
수익 요인:
1.89
기대수익:
4.10 USD
평균 이익:
9.63 USD
평균 손실:
-49.25 USD
연속 최대 손실:
4 (-575.20 USD)
연속 최대 손실:
-575.20 USD (4)
월별 성장률:
15.54%
연간 예측:
188.61%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
61.81 USD
최대한의:
575.20 USD (65.81%)
상대적 삭감:
잔고별:
52.28% (575.20 USD)
자본금별:
13.55% (75.15 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDCHFrfd
|15
|GBPCHFrfd
|14
|USDSEKrfd
|14
|EURCADrfd
|8
|AUDCHFrfd
|8
|EURNZDrfd
|8
|EURAUDrfd
|7
|USDCADrfd
|6
|USDJPYrfd
|6
|NZDUSDrfd
|6
|EURNOKrfd
|6
|GBPAUDrfd
|5
|AUDCADrfd
|5
|EURCHFrfd
|5
|GBPJPYrfd
|4
|GBPCADrfd
|4
|AUDUSDrfd
|4
|AUDNZDrfd
|3
|AUDJPYrfd
|3
|GBPNZDrfd
|3
|EURGBPrfd
|3
|GBPUSDrfd
|3
|EURUSDrfd
|3
|USDSGDrfd
|2
|USDNOKrfd
|2
|USDDKKrfd
|1
|USDZARrfd
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|USDCHFrfd
|71
|GBPCHFrfd
|137
|USDSEKrfd
|-214
|EURCADrfd
|65
|AUDCHFrfd
|92
|EURNZDrfd
|103
|EURAUDrfd
|63
|USDCADrfd
|-5
|USDJPYrfd
|31
|NZDUSDrfd
|36
|EURNOKrfd
|35
|GBPAUDrfd
|-106
|AUDCADrfd
|40
|EURCHFrfd
|0
|GBPJPYrfd
|42
|GBPCADrfd
|10
|AUDUSDrfd
|30
|AUDNZDrfd
|2
|AUDJPYrfd
|50
|GBPNZDrfd
|25
|EURGBPrfd
|13
|GBPUSDrfd
|22
|EURUSDrfd
|4
|USDSGDrfd
|30
|USDNOKrfd
|31
|USDDKKrfd
|0
|USDZARrfd
|2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|USDCHFrfd
|1.2K
|GBPCHFrfd
|3.5K
|USDSEKrfd
|-17K
|EURCADrfd
|1.8K
|AUDCHFrfd
|1.1K
|EURNZDrfd
|2.8K
|EURAUDrfd
|2K
|USDCADrfd
|44
|USDJPYrfd
|1.2K
|NZDUSDrfd
|557
|EURNOKrfd
|13K
|GBPAUDrfd
|-2.8K
|AUDCADrfd
|635
|EURCHFrfd
|239
|GBPJPYrfd
|2K
|GBPCADrfd
|325
|AUDUSDrfd
|1.2K
|AUDNZDrfd
|74
|AUDJPYrfd
|1.1K
|GBPNZDrfd
|1.5K
|EURGBPrfd
|170
|GBPUSDrfd
|674
|EURUSDrfd
|106
|USDSGDrfd
|548
|USDNOKrfd
|5.6K
|USDDKKrfd
|0
|USDZARrfd
|1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +61.23 USD
최악의 거래: -413 USD
연속 최대 이익: 30
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +396.57 USD
연속 최대 손실: -575.20 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Среднесрочная торговля, доходность около 10% в месяц.
리뷰 없음
