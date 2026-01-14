시그널섹션
Dmitrii Krylov

Dmitriy forex

Dmitrii Krylov
0 리뷰
안정성
61
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 150%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
149
이익 거래:
135 (90.60%)
손실 거래:
14 (9.40%)
최고의 거래:
61.23 USD
최악의 거래:
-412.76 USD
총 수익:
1 300.57 USD (99 578 pips)
총 손실:
-689.48 USD (76 440 pips)
연속 최대 이익:
30 (396.57 USD)
연속 최대 이익:
396.57 USD (30)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
91.90%
최근 거래:
21 분 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
1.06
롱(주식매수):
90 (60.40%)
숏(주식차입매도):
59 (39.60%)
수익 요인:
1.89
기대수익:
4.10 USD
평균 이익:
9.63 USD
평균 손실:
-49.25 USD
연속 최대 손실:
4 (-575.20 USD)
연속 최대 손실:
-575.20 USD (4)
월별 성장률:
15.54%
연간 예측:
188.61%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
61.81 USD
최대한의:
575.20 USD (65.81%)
상대적 삭감:
잔고별:
52.28% (575.20 USD)
자본금별:
13.55% (75.15 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDCHFrfd 15
GBPCHFrfd 14
USDSEKrfd 14
EURCADrfd 8
AUDCHFrfd 8
EURNZDrfd 8
EURAUDrfd 7
USDCADrfd 6
USDJPYrfd 6
NZDUSDrfd 6
EURNOKrfd 6
GBPAUDrfd 5
AUDCADrfd 5
EURCHFrfd 5
GBPJPYrfd 4
GBPCADrfd 4
AUDUSDrfd 4
AUDNZDrfd 3
AUDJPYrfd 3
GBPNZDrfd 3
EURGBPrfd 3
GBPUSDrfd 3
EURUSDrfd 3
USDSGDrfd 2
USDNOKrfd 2
USDDKKrfd 1
USDZARrfd 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDCHFrfd 71
GBPCHFrfd 137
USDSEKrfd -214
EURCADrfd 65
AUDCHFrfd 92
EURNZDrfd 103
EURAUDrfd 63
USDCADrfd -5
USDJPYrfd 31
NZDUSDrfd 36
EURNOKrfd 35
GBPAUDrfd -106
AUDCADrfd 40
EURCHFrfd 0
GBPJPYrfd 42
GBPCADrfd 10
AUDUSDrfd 30
AUDNZDrfd 2
AUDJPYrfd 50
GBPNZDrfd 25
EURGBPrfd 13
GBPUSDrfd 22
EURUSDrfd 4
USDSGDrfd 30
USDNOKrfd 31
USDDKKrfd 0
USDZARrfd 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDCHFrfd 1.2K
GBPCHFrfd 3.5K
USDSEKrfd -17K
EURCADrfd 1.8K
AUDCHFrfd 1.1K
EURNZDrfd 2.8K
EURAUDrfd 2K
USDCADrfd 44
USDJPYrfd 1.2K
NZDUSDrfd 557
EURNOKrfd 13K
GBPAUDrfd -2.8K
AUDCADrfd 635
EURCHFrfd 239
GBPJPYrfd 2K
GBPCADrfd 325
AUDUSDrfd 1.2K
AUDNZDrfd 74
AUDJPYrfd 1.1K
GBPNZDrfd 1.5K
EURGBPrfd 170
GBPUSDrfd 674
EURUSDrfd 106
USDSGDrfd 548
USDNOKrfd 5.6K
USDDKKrfd 0
USDZARrfd 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +61.23 USD
최악의 거래: -413 USD
연속 최대 이익: 30
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +396.57 USD
연속 최대 손실: -575.20 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Среднесрочная торговля, доходность около 10% в месяц.
리뷰 없음
2026.01.14 03:37
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 3.12% of days out of 417 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 03:37
A large drawdown may occur on the account again
