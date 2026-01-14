SignaleKategorien
Dmitrii Krylov

Dmitriy forex

Dmitrii Krylov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
60 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 147%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
148
Gewinntrades:
134 (90.54%)
Verlusttrades:
14 (9.46%)
Bester Trade:
61.23 USD
Schlechtester Trade:
-412.76 USD
Bruttoprofit:
1 293.66 USD (99 333 pips)
Bruttoverlust:
-689.48 USD (76 440 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (396.57 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
396.57 USD (30)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
91.90%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
1.05
Long-Positionen:
90 (60.81%)
Short-Positionen:
58 (39.19%)
Profit-Faktor:
1.88
Mathematische Gewinnerwartung:
4.08 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.65 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-49.25 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-575.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-575.20 USD (4)
Wachstum pro Monat :
15.94%
Jahresprognose:
193.43%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
61.81 USD
Maximaler:
575.20 USD (65.81%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
52.28% (575.20 USD)
Kapital:
13.55% (75.15 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDCHFrfd 15
GBPCHFrfd 14
USDSEKrfd 14
EURCADrfd 8
AUDCHFrfd 8
EURNZDrfd 8
EURAUDrfd 7
USDCADrfd 6
USDJPYrfd 6
NZDUSDrfd 6
EURNOKrfd 6
GBPAUDrfd 5
AUDCADrfd 5
EURCHFrfd 5
GBPJPYrfd 4
GBPCADrfd 4
AUDUSDrfd 4
AUDNZDrfd 3
AUDJPYrfd 3
GBPNZDrfd 3
EURGBPrfd 3
EURUSDrfd 3
GBPUSDrfd 2
USDSGDrfd 2
USDNOKrfd 2
USDDKKrfd 1
USDZARrfd 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDCHFrfd 71
GBPCHFrfd 137
USDSEKrfd -214
EURCADrfd 65
AUDCHFrfd 92
EURNZDrfd 103
EURAUDrfd 63
USDCADrfd -5
USDJPYrfd 31
NZDUSDrfd 36
EURNOKrfd 35
GBPAUDrfd -106
AUDCADrfd 40
EURCHFrfd 0
GBPJPYrfd 42
GBPCADrfd 10
AUDUSDrfd 30
AUDNZDrfd 2
AUDJPYrfd 50
GBPNZDrfd 25
EURGBPrfd 13
EURUSDrfd 4
GBPUSDrfd 15
USDSGDrfd 30
USDNOKrfd 31
USDDKKrfd 0
USDZARrfd 2
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDCHFrfd 1.2K
GBPCHFrfd 3.5K
USDSEKrfd -17K
EURCADrfd 1.8K
AUDCHFrfd 1.1K
EURNZDrfd 2.8K
EURAUDrfd 2K
USDCADrfd 44
USDJPYrfd 1.2K
NZDUSDrfd 557
EURNOKrfd 13K
GBPAUDrfd -2.8K
AUDCADrfd 635
EURCHFrfd 239
GBPJPYrfd 2K
GBPCADrfd 325
AUDUSDrfd 1.2K
AUDNZDrfd 74
AUDJPYrfd 1.1K
GBPNZDrfd 1.5K
EURGBPrfd 170
EURUSDrfd 106
GBPUSDrfd 429
USDSGDrfd 548
USDNOKrfd 5.6K
USDDKKrfd 0
USDZARrfd 1.2K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +61.23 USD
Schlechtester Trade: -413 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 30
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +396.57 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -575.20 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Среднесрочная торговля, доходность около 10% в месяц.
Keine Bewertungen
2026.01.14 03:37
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 3.12% of days out of 417 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 03:37
A large drawdown may occur on the account again
