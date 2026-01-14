- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
148
Profit Trades:
134 (90.54%)
Loss Trades:
14 (9.46%)
Best trade:
61.23 USD
Worst trade:
-412.76 USD
Gross Profit:
1 293.66 USD (99 333 pips)
Gross Loss:
-689.48 USD (76 440 pips)
Maximum consecutive wins:
30 (396.57 USD)
Maximal consecutive profit:
396.57 USD (30)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
91.90%
Latest trade:
5 days ago
Trades per week:
4
Avg holding time:
4 days
Recovery Factor:
1.05
Long Trades:
90 (60.81%)
Short Trades:
58 (39.19%)
Profit Factor:
1.88
Expected Payoff:
4.08 USD
Average Profit:
9.65 USD
Average Loss:
-49.25 USD
Maximum consecutive losses:
4 (-575.20 USD)
Maximal consecutive loss:
-575.20 USD (4)
Monthly growth:
15.94%
Annual Forecast:
193.43%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
61.81 USD
Maximal:
575.20 USD (65.81%)
Relative drawdown:
By Balance:
52.28% (575.20 USD)
By Equity:
13.55% (75.15 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|USDCHFrfd
|15
|GBPCHFrfd
|14
|USDSEKrfd
|14
|EURCADrfd
|8
|AUDCHFrfd
|8
|EURNZDrfd
|8
|EURAUDrfd
|7
|USDCADrfd
|6
|USDJPYrfd
|6
|NZDUSDrfd
|6
|EURNOKrfd
|6
|GBPAUDrfd
|5
|AUDCADrfd
|5
|EURCHFrfd
|5
|GBPJPYrfd
|4
|GBPCADrfd
|4
|AUDUSDrfd
|4
|AUDNZDrfd
|3
|AUDJPYrfd
|3
|GBPNZDrfd
|3
|EURGBPrfd
|3
|EURUSDrfd
|3
|GBPUSDrfd
|2
|USDSGDrfd
|2
|USDNOKrfd
|2
|USDDKKrfd
|1
|USDZARrfd
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDCHFrfd
|71
|GBPCHFrfd
|137
|USDSEKrfd
|-214
|EURCADrfd
|65
|AUDCHFrfd
|92
|EURNZDrfd
|103
|EURAUDrfd
|63
|USDCADrfd
|-5
|USDJPYrfd
|31
|NZDUSDrfd
|36
|EURNOKrfd
|35
|GBPAUDrfd
|-106
|AUDCADrfd
|40
|EURCHFrfd
|0
|GBPJPYrfd
|42
|GBPCADrfd
|10
|AUDUSDrfd
|30
|AUDNZDrfd
|2
|AUDJPYrfd
|50
|GBPNZDrfd
|25
|EURGBPrfd
|13
|EURUSDrfd
|4
|GBPUSDrfd
|15
|USDSGDrfd
|30
|USDNOKrfd
|31
|USDDKKrfd
|0
|USDZARrfd
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDCHFrfd
|1.2K
|GBPCHFrfd
|3.5K
|USDSEKrfd
|-17K
|EURCADrfd
|1.8K
|AUDCHFrfd
|1.1K
|EURNZDrfd
|2.8K
|EURAUDrfd
|2K
|USDCADrfd
|44
|USDJPYrfd
|1.2K
|NZDUSDrfd
|557
|EURNOKrfd
|13K
|GBPAUDrfd
|-2.8K
|AUDCADrfd
|635
|EURCHFrfd
|239
|GBPJPYrfd
|2K
|GBPCADrfd
|325
|AUDUSDrfd
|1.2K
|AUDNZDrfd
|74
|AUDJPYrfd
|1.1K
|GBPNZDrfd
|1.5K
|EURGBPrfd
|170
|EURUSDrfd
|106
|GBPUSDrfd
|429
|USDSGDrfd
|548
|USDNOKrfd
|5.6K
|USDDKKrfd
|0
|USDZARrfd
|1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +61.23 USD
Worst trade: -413 USD
Maximum consecutive wins: 30
Maximum consecutive losses: 4
Maximal consecutive profit: +396.57 USD
Maximal consecutive loss: -575.20 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "AlfaForexRU-Real" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
No data
Среднесрочная торговля, доходность около 10% в месяц.
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
147%
0
0
USD
USD
555
USD
USD
60
0%
148
90%
100%
1.87
4.08
USD
USD
52%
1:40