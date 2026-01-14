SignalsSections
Dmitrii Krylov

Dmitriy forex

Dmitrii Krylov
0 reviews
Reliability
60 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2024 147%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
148
Profit Trades:
134 (90.54%)
Loss Trades:
14 (9.46%)
Best trade:
61.23 USD
Worst trade:
-412.76 USD
Gross Profit:
1 293.66 USD (99 333 pips)
Gross Loss:
-689.48 USD (76 440 pips)
Maximum consecutive wins:
30 (396.57 USD)
Maximal consecutive profit:
396.57 USD (30)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
91.90%
Latest trade:
5 days ago
Trades per week:
4
Avg holding time:
4 days
Recovery Factor:
1.05
Long Trades:
90 (60.81%)
Short Trades:
58 (39.19%)
Profit Factor:
1.88
Expected Payoff:
4.08 USD
Average Profit:
9.65 USD
Average Loss:
-49.25 USD
Maximum consecutive losses:
4 (-575.20 USD)
Maximal consecutive loss:
-575.20 USD (4)
Monthly growth:
15.94%
Annual Forecast:
193.43%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
61.81 USD
Maximal:
575.20 USD (65.81%)
Relative drawdown:
By Balance:
52.28% (575.20 USD)
By Equity:
13.55% (75.15 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
USDCHFrfd 15
GBPCHFrfd 14
USDSEKrfd 14
EURCADrfd 8
AUDCHFrfd 8
EURNZDrfd 8
EURAUDrfd 7
USDCADrfd 6
USDJPYrfd 6
NZDUSDrfd 6
EURNOKrfd 6
GBPAUDrfd 5
AUDCADrfd 5
EURCHFrfd 5
GBPJPYrfd 4
GBPCADrfd 4
AUDUSDrfd 4
AUDNZDrfd 3
AUDJPYrfd 3
GBPNZDrfd 3
EURGBPrfd 3
EURUSDrfd 3
GBPUSDrfd 2
USDSGDrfd 2
USDNOKrfd 2
USDDKKrfd 1
USDZARrfd 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
USDCHFrfd 71
GBPCHFrfd 137
USDSEKrfd -214
EURCADrfd 65
AUDCHFrfd 92
EURNZDrfd 103
EURAUDrfd 63
USDCADrfd -5
USDJPYrfd 31
NZDUSDrfd 36
EURNOKrfd 35
GBPAUDrfd -106
AUDCADrfd 40
EURCHFrfd 0
GBPJPYrfd 42
GBPCADrfd 10
AUDUSDrfd 30
AUDNZDrfd 2
AUDJPYrfd 50
GBPNZDrfd 25
EURGBPrfd 13
EURUSDrfd 4
GBPUSDrfd 15
USDSGDrfd 30
USDNOKrfd 31
USDDKKrfd 0
USDZARrfd 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
USDCHFrfd 1.2K
GBPCHFrfd 3.5K
USDSEKrfd -17K
EURCADrfd 1.8K
AUDCHFrfd 1.1K
EURNZDrfd 2.8K
EURAUDrfd 2K
USDCADrfd 44
USDJPYrfd 1.2K
NZDUSDrfd 557
EURNOKrfd 13K
GBPAUDrfd -2.8K
AUDCADrfd 635
EURCHFrfd 239
GBPJPYrfd 2K
GBPCADrfd 325
AUDUSDrfd 1.2K
AUDNZDrfd 74
AUDJPYrfd 1.1K
GBPNZDrfd 1.5K
EURGBPrfd 170
EURUSDrfd 106
GBPUSDrfd 429
USDSGDrfd 548
USDNOKrfd 5.6K
USDDKKrfd 0
USDZARrfd 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +61.23 USD
Worst trade: -413 USD
Maximum consecutive wins: 30
Maximum consecutive losses: 4
Maximal consecutive profit: +396.57 USD
Maximal consecutive loss: -575.20 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "AlfaForexRU-Real" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

Среднесрочная торговля, доходность около 10% в месяц.
No reviews
2026.01.14 03:37
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 3.12% of days out of 417 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 03:37
A large drawdown may occur on the account again
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Dmitriy forex
30 USD per month
147%
0
0
USD
555
USD
60
0%
148
90%
100%
1.87
4.08
USD
52%
1:40
