信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Dmitriy forex
Dmitrii Krylov

Dmitriy forex

Dmitrii Krylov
0条评论
可靠性
60
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 147%
AlfaForexRU-Real
1:40
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
148
盈利交易:
134 (90.54%)
亏损交易:
14 (9.46%)
最好交易:
61.23 USD
最差交易:
-412.76 USD
毛利:
1 293.66 USD (99 333 pips)
毛利亏损:
-689.48 USD (76 440 pips)
最大连续赢利:
30 (396.57 USD)
最大连续盈利:
396.57 USD (30)
夏普比率:
0.16
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
91.90%
最近交易:
5 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
4 天
采收率:
1.05
长期交易:
90 (60.81%)
短期交易:
58 (39.19%)
利润因子:
1.88
预期回报:
4.08 USD
平均利润:
9.65 USD
平均损失:
-49.25 USD
最大连续失误:
4 (-575.20 USD)
最大连续亏损:
-575.20 USD (4)
每月增长:
15.94%
年度预测:
193.43%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
61.81 USD
最大值:
575.20 USD (65.81%)
相对跌幅:
结余:
52.28% (575.20 USD)
净值:
13.55% (75.15 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDCHFrfd 15
GBPCHFrfd 14
USDSEKrfd 14
EURCADrfd 8
AUDCHFrfd 8
EURNZDrfd 8
EURAUDrfd 7
USDCADrfd 6
USDJPYrfd 6
NZDUSDrfd 6
EURNOKrfd 6
GBPAUDrfd 5
AUDCADrfd 5
EURCHFrfd 5
GBPJPYrfd 4
GBPCADrfd 4
AUDUSDrfd 4
AUDNZDrfd 3
AUDJPYrfd 3
GBPNZDrfd 3
EURGBPrfd 3
EURUSDrfd 3
GBPUSDrfd 2
USDSGDrfd 2
USDNOKrfd 2
USDDKKrfd 1
USDZARrfd 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDCHFrfd 71
GBPCHFrfd 137
USDSEKrfd -214
EURCADrfd 65
AUDCHFrfd 92
EURNZDrfd 103
EURAUDrfd 63
USDCADrfd -5
USDJPYrfd 31
NZDUSDrfd 36
EURNOKrfd 35
GBPAUDrfd -106
AUDCADrfd 40
EURCHFrfd 0
GBPJPYrfd 42
GBPCADrfd 10
AUDUSDrfd 30
AUDNZDrfd 2
AUDJPYrfd 50
GBPNZDrfd 25
EURGBPrfd 13
EURUSDrfd 4
GBPUSDrfd 15
USDSGDrfd 30
USDNOKrfd 31
USDDKKrfd 0
USDZARrfd 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDCHFrfd 1.2K
GBPCHFrfd 3.5K
USDSEKrfd -17K
EURCADrfd 1.8K
AUDCHFrfd 1.1K
EURNZDrfd 2.8K
EURAUDrfd 2K
USDCADrfd 44
USDJPYrfd 1.2K
NZDUSDrfd 557
EURNOKrfd 13K
GBPAUDrfd -2.8K
AUDCADrfd 635
EURCHFrfd 239
GBPJPYrfd 2K
GBPCADrfd 325
AUDUSDrfd 1.2K
AUDNZDrfd 74
AUDJPYrfd 1.1K
GBPNZDrfd 1.5K
EURGBPrfd 170
EURUSDrfd 106
GBPUSDrfd 429
USDSGDrfd 548
USDNOKrfd 5.6K
USDDKKrfd 0
USDZARrfd 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +61.23 USD
最差交易: -413 USD
最大连续赢利: 30
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +396.57 USD
最大连续亏损: -575.20 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Среднесрочная торговля, доходность около 10% в месяц.
没有评论
2026.01.14 03:37
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 3.12% of days out of 417 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 03:37
A large drawdown may occur on the account again
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Dmitriy forex
每月30 USD
147%
0
0
USD
555
USD
60
0%
148
90%
100%
1.87
4.08
USD
52%
1:40
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载