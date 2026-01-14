- 成长
交易:
148
盈利交易:
134 (90.54%)
亏损交易:
14 (9.46%)
最好交易:
61.23 USD
最差交易:
-412.76 USD
毛利:
1 293.66 USD (99 333 pips)
毛利亏损:
-689.48 USD (76 440 pips)
最大连续赢利:
30 (396.57 USD)
最大连续盈利:
396.57 USD (30)
夏普比率:
0.16
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
91.90%
最近交易:
5 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
4 天
采收率:
1.05
长期交易:
90 (60.81%)
短期交易:
58 (39.19%)
利润因子:
1.88
预期回报:
4.08 USD
平均利润:
9.65 USD
平均损失:
-49.25 USD
最大连续失误:
4 (-575.20 USD)
最大连续亏损:
-575.20 USD (4)
每月增长:
15.94%
年度预测:
193.43%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
61.81 USD
最大值:
575.20 USD (65.81%)
相对跌幅:
结余:
52.28% (575.20 USD)
净值:
13.55% (75.15 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCHFrfd
|15
|GBPCHFrfd
|14
|USDSEKrfd
|14
|EURCADrfd
|8
|AUDCHFrfd
|8
|EURNZDrfd
|8
|EURAUDrfd
|7
|USDCADrfd
|6
|USDJPYrfd
|6
|NZDUSDrfd
|6
|EURNOKrfd
|6
|GBPAUDrfd
|5
|AUDCADrfd
|5
|EURCHFrfd
|5
|GBPJPYrfd
|4
|GBPCADrfd
|4
|AUDUSDrfd
|4
|AUDNZDrfd
|3
|AUDJPYrfd
|3
|GBPNZDrfd
|3
|EURGBPrfd
|3
|EURUSDrfd
|3
|GBPUSDrfd
|2
|USDSGDrfd
|2
|USDNOKrfd
|2
|USDDKKrfd
|1
|USDZARrfd
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCHFrfd
|71
|GBPCHFrfd
|137
|USDSEKrfd
|-214
|EURCADrfd
|65
|AUDCHFrfd
|92
|EURNZDrfd
|103
|EURAUDrfd
|63
|USDCADrfd
|-5
|USDJPYrfd
|31
|NZDUSDrfd
|36
|EURNOKrfd
|35
|GBPAUDrfd
|-106
|AUDCADrfd
|40
|EURCHFrfd
|0
|GBPJPYrfd
|42
|GBPCADrfd
|10
|AUDUSDrfd
|30
|AUDNZDrfd
|2
|AUDJPYrfd
|50
|GBPNZDrfd
|25
|EURGBPrfd
|13
|EURUSDrfd
|4
|GBPUSDrfd
|15
|USDSGDrfd
|30
|USDNOKrfd
|31
|USDDKKrfd
|0
|USDZARrfd
|2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCHFrfd
|1.2K
|GBPCHFrfd
|3.5K
|USDSEKrfd
|-17K
|EURCADrfd
|1.8K
|AUDCHFrfd
|1.1K
|EURNZDrfd
|2.8K
|EURAUDrfd
|2K
|USDCADrfd
|44
|USDJPYrfd
|1.2K
|NZDUSDrfd
|557
|EURNOKrfd
|13K
|GBPAUDrfd
|-2.8K
|AUDCADrfd
|635
|EURCHFrfd
|239
|GBPJPYrfd
|2K
|GBPCADrfd
|325
|AUDUSDrfd
|1.2K
|AUDNZDrfd
|74
|AUDJPYrfd
|1.1K
|GBPNZDrfd
|1.5K
|EURGBPrfd
|170
|EURUSDrfd
|106
|GBPUSDrfd
|429
|USDSGDrfd
|548
|USDNOKrfd
|5.6K
|USDDKKrfd
|0
|USDZARrfd
|1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
最好交易: +61.23 USD
最差交易: -413 USD
最大连续赢利: 30
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +396.57 USD
最大连续亏损: -575.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Среднесрочная торговля, доходность около 10% в месяц.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
147%
0
0
USD
USD
555
USD
USD
60
0%
148
90%
100%
1.87
4.08
USD
USD
52%
1:40