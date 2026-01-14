シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Dmitriy forex
Dmitrii Krylov

Dmitriy forex

Dmitrii Krylov
レビュー0件
信頼性
60週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 147%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
148
利益トレード:
134 (90.54%)
損失トレード:
14 (9.46%)
ベストトレード:
61.23 USD
最悪のトレード:
-412.76 USD
総利益:
1 293.66 USD (99 333 pips)
総損失:
-689.48 USD (76 440 pips)
最大連続の勝ち:
30 (396.57 USD)
最大連続利益:
396.57 USD (30)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
91.90%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
1.05
長いトレード:
90 (60.81%)
短いトレード:
58 (39.19%)
プロフィットファクター:
1.88
期待されたペイオフ:
4.08 USD
平均利益:
9.65 USD
平均損失:
-49.25 USD
最大連続の負け:
4 (-575.20 USD)
最大連続損失:
-575.20 USD (4)
月間成長:
15.94%
年間予想:
193.43%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
61.81 USD
最大の:
575.20 USD (65.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
52.28% (575.20 USD)
エクイティによる:
13.55% (75.15 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDCHFrfd 15
GBPCHFrfd 14
USDSEKrfd 14
EURCADrfd 8
AUDCHFrfd 8
EURNZDrfd 8
EURAUDrfd 7
USDCADrfd 6
USDJPYrfd 6
NZDUSDrfd 6
EURNOKrfd 6
GBPAUDrfd 5
AUDCADrfd 5
EURCHFrfd 5
GBPJPYrfd 4
GBPCADrfd 4
AUDUSDrfd 4
AUDNZDrfd 3
AUDJPYrfd 3
GBPNZDrfd 3
EURGBPrfd 3
EURUSDrfd 3
GBPUSDrfd 2
USDSGDrfd 2
USDNOKrfd 2
USDDKKrfd 1
USDZARrfd 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDCHFrfd 71
GBPCHFrfd 137
USDSEKrfd -214
EURCADrfd 65
AUDCHFrfd 92
EURNZDrfd 103
EURAUDrfd 63
USDCADrfd -5
USDJPYrfd 31
NZDUSDrfd 36
EURNOKrfd 35
GBPAUDrfd -106
AUDCADrfd 40
EURCHFrfd 0
GBPJPYrfd 42
GBPCADrfd 10
AUDUSDrfd 30
AUDNZDrfd 2
AUDJPYrfd 50
GBPNZDrfd 25
EURGBPrfd 13
EURUSDrfd 4
GBPUSDrfd 15
USDSGDrfd 30
USDNOKrfd 31
USDDKKrfd 0
USDZARrfd 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDCHFrfd 1.2K
GBPCHFrfd 3.5K
USDSEKrfd -17K
EURCADrfd 1.8K
AUDCHFrfd 1.1K
EURNZDrfd 2.8K
EURAUDrfd 2K
USDCADrfd 44
USDJPYrfd 1.2K
NZDUSDrfd 557
EURNOKrfd 13K
GBPAUDrfd -2.8K
AUDCADrfd 635
EURCHFrfd 239
GBPJPYrfd 2K
GBPCADrfd 325
AUDUSDrfd 1.2K
AUDNZDrfd 74
AUDJPYrfd 1.1K
GBPNZDrfd 1.5K
EURGBPrfd 170
EURUSDrfd 106
GBPUSDrfd 429
USDSGDrfd 548
USDNOKrfd 5.6K
USDDKKrfd 0
USDZARrfd 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +61.23 USD
最悪のトレード: -413 USD
最大連続の勝ち: 30
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +396.57 USD
最大連続損失: -575.20 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Среднесрочная торговля, доходность около 10% в месяц.
レビューなし
2026.01.14 03:37
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 3.12% of days out of 417 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 03:37
A large drawdown may occur on the account again
