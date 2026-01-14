- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
148
利益トレード:
134 (90.54%)
損失トレード:
14 (9.46%)
ベストトレード:
61.23 USD
最悪のトレード:
-412.76 USD
総利益:
1 293.66 USD (99 333 pips)
総損失:
-689.48 USD (76 440 pips)
最大連続の勝ち:
30 (396.57 USD)
最大連続利益:
396.57 USD (30)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
91.90%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
1.05
長いトレード:
90 (60.81%)
短いトレード:
58 (39.19%)
プロフィットファクター:
1.88
期待されたペイオフ:
4.08 USD
平均利益:
9.65 USD
平均損失:
-49.25 USD
最大連続の負け:
4 (-575.20 USD)
最大連続損失:
-575.20 USD (4)
月間成長:
15.94%
年間予想:
193.43%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
61.81 USD
最大の:
575.20 USD (65.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
52.28% (575.20 USD)
エクイティによる:
13.55% (75.15 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDCHFrfd
|15
|GBPCHFrfd
|14
|USDSEKrfd
|14
|EURCADrfd
|8
|AUDCHFrfd
|8
|EURNZDrfd
|8
|EURAUDrfd
|7
|USDCADrfd
|6
|USDJPYrfd
|6
|NZDUSDrfd
|6
|EURNOKrfd
|6
|GBPAUDrfd
|5
|AUDCADrfd
|5
|EURCHFrfd
|5
|GBPJPYrfd
|4
|GBPCADrfd
|4
|AUDUSDrfd
|4
|AUDNZDrfd
|3
|AUDJPYrfd
|3
|GBPNZDrfd
|3
|EURGBPrfd
|3
|EURUSDrfd
|3
|GBPUSDrfd
|2
|USDSGDrfd
|2
|USDNOKrfd
|2
|USDDKKrfd
|1
|USDZARrfd
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDCHFrfd
|71
|GBPCHFrfd
|137
|USDSEKrfd
|-214
|EURCADrfd
|65
|AUDCHFrfd
|92
|EURNZDrfd
|103
|EURAUDrfd
|63
|USDCADrfd
|-5
|USDJPYrfd
|31
|NZDUSDrfd
|36
|EURNOKrfd
|35
|GBPAUDrfd
|-106
|AUDCADrfd
|40
|EURCHFrfd
|0
|GBPJPYrfd
|42
|GBPCADrfd
|10
|AUDUSDrfd
|30
|AUDNZDrfd
|2
|AUDJPYrfd
|50
|GBPNZDrfd
|25
|EURGBPrfd
|13
|EURUSDrfd
|4
|GBPUSDrfd
|15
|USDSGDrfd
|30
|USDNOKrfd
|31
|USDDKKrfd
|0
|USDZARrfd
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDCHFrfd
|1.2K
|GBPCHFrfd
|3.5K
|USDSEKrfd
|-17K
|EURCADrfd
|1.8K
|AUDCHFrfd
|1.1K
|EURNZDrfd
|2.8K
|EURAUDrfd
|2K
|USDCADrfd
|44
|USDJPYrfd
|1.2K
|NZDUSDrfd
|557
|EURNOKrfd
|13K
|GBPAUDrfd
|-2.8K
|AUDCADrfd
|635
|EURCHFrfd
|239
|GBPJPYrfd
|2K
|GBPCADrfd
|325
|AUDUSDrfd
|1.2K
|AUDNZDrfd
|74
|AUDJPYrfd
|1.1K
|GBPNZDrfd
|1.5K
|EURGBPrfd
|170
|EURUSDrfd
|106
|GBPUSDrfd
|429
|USDSGDrfd
|548
|USDNOKrfd
|5.6K
|USDDKKrfd
|0
|USDZARrfd
|1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +61.23 USD
最悪のトレード: -413 USD
最大連続の勝ち: 30
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +396.57 USD
最大連続損失: -575.20 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Среднесрочная торговля, доходность около 10% в месяц.
