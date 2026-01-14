- Прирост
Всего трейдов:
148
Прибыльных трейдов:
134 (90.54%)
Убыточных трейдов:
14 (9.46%)
Лучший трейд:
61.23 USD
Худший трейд:
-412.76 USD
Общая прибыль:
1 293.66 USD (99 333 pips)
Общий убыток:
-689.48 USD (76 440 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (396.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
396.57 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
91.90%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
1.05
Длинных трейдов:
90 (60.81%)
Коротких трейдов:
58 (39.19%)
Профит фактор:
1.88
Мат. ожидание:
4.08 USD
Средняя прибыль:
9.65 USD
Средний убыток:
-49.25 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-575.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-575.20 USD (4)
Прирост в месяц:
15.94%
Годовой прогноз:
193.43%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
61.81 USD
Максимальная:
575.20 USD (65.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
52.28% (575.20 USD)
По эквити:
13.55% (75.15 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCHFrfd
|15
|GBPCHFrfd
|14
|USDSEKrfd
|14
|EURCADrfd
|8
|AUDCHFrfd
|8
|EURNZDrfd
|8
|EURAUDrfd
|7
|USDCADrfd
|6
|USDJPYrfd
|6
|NZDUSDrfd
|6
|EURNOKrfd
|6
|GBPAUDrfd
|5
|AUDCADrfd
|5
|EURCHFrfd
|5
|GBPJPYrfd
|4
|GBPCADrfd
|4
|AUDUSDrfd
|4
|AUDNZDrfd
|3
|AUDJPYrfd
|3
|GBPNZDrfd
|3
|EURGBPrfd
|3
|EURUSDrfd
|3
|GBPUSDrfd
|2
|USDSGDrfd
|2
|USDNOKrfd
|2
|USDDKKrfd
|1
|USDZARrfd
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCHFrfd
|71
|GBPCHFrfd
|137
|USDSEKrfd
|-214
|EURCADrfd
|65
|AUDCHFrfd
|92
|EURNZDrfd
|103
|EURAUDrfd
|63
|USDCADrfd
|-5
|USDJPYrfd
|31
|NZDUSDrfd
|36
|EURNOKrfd
|35
|GBPAUDrfd
|-106
|AUDCADrfd
|40
|EURCHFrfd
|0
|GBPJPYrfd
|42
|GBPCADrfd
|10
|AUDUSDrfd
|30
|AUDNZDrfd
|2
|AUDJPYrfd
|50
|GBPNZDrfd
|25
|EURGBPrfd
|13
|EURUSDrfd
|4
|GBPUSDrfd
|15
|USDSGDrfd
|30
|USDNOKrfd
|31
|USDDKKrfd
|0
|USDZARrfd
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCHFrfd
|1.2K
|GBPCHFrfd
|3.5K
|USDSEKrfd
|-17K
|EURCADrfd
|1.8K
|AUDCHFrfd
|1.1K
|EURNZDrfd
|2.8K
|EURAUDrfd
|2K
|USDCADrfd
|44
|USDJPYrfd
|1.2K
|NZDUSDrfd
|557
|EURNOKrfd
|13K
|GBPAUDrfd
|-2.8K
|AUDCADrfd
|635
|EURCHFrfd
|239
|GBPJPYrfd
|2K
|GBPCADrfd
|325
|AUDUSDrfd
|1.2K
|AUDNZDrfd
|74
|AUDJPYrfd
|1.1K
|GBPNZDrfd
|1.5K
|EURGBPrfd
|170
|EURUSDrfd
|106
|GBPUSDrfd
|429
|USDSGDrfd
|548
|USDNOKrfd
|5.6K
|USDDKKrfd
|0
|USDZARrfd
|1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +61.23 USD
Худший трейд: -413 USD
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +396.57 USD
Макс. убыток в серии: -575.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Среднесрочная торговля, доходность около 10% в месяц.
Нет отзывов
