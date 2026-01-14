СигналыРазделы
Dmitrii Krylov

Dmitriy forex

Dmitrii Krylov
0 отзывов
Надежность
60 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 147%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
148
Прибыльных трейдов:
134 (90.54%)
Убыточных трейдов:
14 (9.46%)
Лучший трейд:
61.23 USD
Худший трейд:
-412.76 USD
Общая прибыль:
1 293.66 USD (99 333 pips)
Общий убыток:
-689.48 USD (76 440 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (396.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
396.57 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
91.90%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
1.05
Длинных трейдов:
90 (60.81%)
Коротких трейдов:
58 (39.19%)
Профит фактор:
1.88
Мат. ожидание:
4.08 USD
Средняя прибыль:
9.65 USD
Средний убыток:
-49.25 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-575.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-575.20 USD (4)
Прирост в месяц:
15.94%
Годовой прогноз:
193.43%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
61.81 USD
Максимальная:
575.20 USD (65.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
52.28% (575.20 USD)
По эквити:
13.55% (75.15 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCHFrfd 15
GBPCHFrfd 14
USDSEKrfd 14
EURCADrfd 8
AUDCHFrfd 8
EURNZDrfd 8
EURAUDrfd 7
USDCADrfd 6
USDJPYrfd 6
NZDUSDrfd 6
EURNOKrfd 6
GBPAUDrfd 5
AUDCADrfd 5
EURCHFrfd 5
GBPJPYrfd 4
GBPCADrfd 4
AUDUSDrfd 4
AUDNZDrfd 3
AUDJPYrfd 3
GBPNZDrfd 3
EURGBPrfd 3
EURUSDrfd 3
GBPUSDrfd 2
USDSGDrfd 2
USDNOKrfd 2
USDDKKrfd 1
USDZARrfd 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCHFrfd 71
GBPCHFrfd 137
USDSEKrfd -214
EURCADrfd 65
AUDCHFrfd 92
EURNZDrfd 103
EURAUDrfd 63
USDCADrfd -5
USDJPYrfd 31
NZDUSDrfd 36
EURNOKrfd 35
GBPAUDrfd -106
AUDCADrfd 40
EURCHFrfd 0
GBPJPYrfd 42
GBPCADrfd 10
AUDUSDrfd 30
AUDNZDrfd 2
AUDJPYrfd 50
GBPNZDrfd 25
EURGBPrfd 13
EURUSDrfd 4
GBPUSDrfd 15
USDSGDrfd 30
USDNOKrfd 31
USDDKKrfd 0
USDZARrfd 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCHFrfd 1.2K
GBPCHFrfd 3.5K
USDSEKrfd -17K
EURCADrfd 1.8K
AUDCHFrfd 1.1K
EURNZDrfd 2.8K
EURAUDrfd 2K
USDCADrfd 44
USDJPYrfd 1.2K
NZDUSDrfd 557
EURNOKrfd 13K
GBPAUDrfd -2.8K
AUDCADrfd 635
EURCHFrfd 239
GBPJPYrfd 2K
GBPCADrfd 325
AUDUSDrfd 1.2K
AUDNZDrfd 74
AUDJPYrfd 1.1K
GBPNZDrfd 1.5K
EURGBPrfd 170
EURUSDrfd 106
GBPUSDrfd 429
USDSGDrfd 548
USDNOKrfd 5.6K
USDDKKrfd 0
USDZARrfd 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +61.23 USD
Худший трейд: -413 USD
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +396.57 USD
Макс. убыток в серии: -575.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Среднесрочная торговля, доходность около 10% в месяц.
Нет отзывов
2026.01.14 03:37
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 3.12% of days out of 417 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 03:37
A large drawdown may occur on the account again
