SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Dmitriy forex
Dmitrii Krylov

Dmitriy forex

Dmitrii Krylov
0 avis
Fiabilité
60 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 147%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
148
Bénéfice trades:
134 (90.54%)
Perte trades:
14 (9.46%)
Meilleure transaction:
61.23 USD
Pire transaction:
-412.76 USD
Bénéfice brut:
1 293.66 USD (99 333 pips)
Perte brute:
-689.48 USD (76 440 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (396.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
396.57 USD (30)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
91.90%
Dernier trade:
5 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
1.05
Longs trades:
90 (60.81%)
Courts trades:
58 (39.19%)
Facteur de profit:
1.88
Rendement attendu:
4.08 USD
Bénéfice moyen:
9.65 USD
Perte moyenne:
-49.25 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-575.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-575.20 USD (4)
Croissance mensuelle:
15.94%
Prévision annuelle:
193.43%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
61.81 USD
Maximal:
575.20 USD (65.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
52.28% (575.20 USD)
Par fonds propres:
13.55% (75.15 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCHFrfd 15
GBPCHFrfd 14
USDSEKrfd 14
EURCADrfd 8
AUDCHFrfd 8
EURNZDrfd 8
EURAUDrfd 7
USDCADrfd 6
USDJPYrfd 6
NZDUSDrfd 6
EURNOKrfd 6
GBPAUDrfd 5
AUDCADrfd 5
EURCHFrfd 5
GBPJPYrfd 4
GBPCADrfd 4
AUDUSDrfd 4
AUDNZDrfd 3
AUDJPYrfd 3
GBPNZDrfd 3
EURGBPrfd 3
EURUSDrfd 3
GBPUSDrfd 2
USDSGDrfd 2
USDNOKrfd 2
USDDKKrfd 1
USDZARrfd 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCHFrfd 71
GBPCHFrfd 137
USDSEKrfd -214
EURCADrfd 65
AUDCHFrfd 92
EURNZDrfd 103
EURAUDrfd 63
USDCADrfd -5
USDJPYrfd 31
NZDUSDrfd 36
EURNOKrfd 35
GBPAUDrfd -106
AUDCADrfd 40
EURCHFrfd 0
GBPJPYrfd 42
GBPCADrfd 10
AUDUSDrfd 30
AUDNZDrfd 2
AUDJPYrfd 50
GBPNZDrfd 25
EURGBPrfd 13
EURUSDrfd 4
GBPUSDrfd 15
USDSGDrfd 30
USDNOKrfd 31
USDDKKrfd 0
USDZARrfd 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCHFrfd 1.2K
GBPCHFrfd 3.5K
USDSEKrfd -17K
EURCADrfd 1.8K
AUDCHFrfd 1.1K
EURNZDrfd 2.8K
EURAUDrfd 2K
USDCADrfd 44
USDJPYrfd 1.2K
NZDUSDrfd 557
EURNOKrfd 13K
GBPAUDrfd -2.8K
AUDCADrfd 635
EURCHFrfd 239
GBPJPYrfd 2K
GBPCADrfd 325
AUDUSDrfd 1.2K
AUDNZDrfd 74
AUDJPYrfd 1.1K
GBPNZDrfd 1.5K
EURGBPrfd 170
EURUSDrfd 106
GBPUSDrfd 429
USDSGDrfd 548
USDNOKrfd 5.6K
USDDKKrfd 0
USDZARrfd 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +61.23 USD
Pire transaction: -413 USD
Gains consécutifs maximales: 30
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +396.57 USD
Perte consécutive maximale: -575.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Среднесрочная торговля, доходность около 10% в месяц.
Aucun avis
2026.01.14 03:37
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 3.12% of days out of 417 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 03:37
A large drawdown may occur on the account again
