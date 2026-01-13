SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Lie down and win
zhenye gao

Lie down and win

zhenye gao
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 191%
ZealCapitalMarketSC-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
14 (58.33%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (41.67%)
En iyi işlem:
145.54 USD
En kötü işlem:
-35.37 USD
Brüt kâr:
391.23 USD (101 561 pips)
Brüt zarar:
-100.75 USD (44 370 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (93.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
286.67 USD (5)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.78%
En son işlem:
14 dakika önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
8.21
Alış işlemleri:
23 (95.83%)
Satış işlemleri:
1 (4.17%)
Kâr faktörü:
3.88
Beklenen getiri:
12.10 USD
Ortalama kâr:
27.95 USD
Ortalama zarar:
-10.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-18.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-35.37 USD (1)
Aylık büyüme:
191.26%
Algo alım-satım:
4%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
27.31 USD
Maksimum:
35.37 USD (9.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.41% (27.31 USD)
Varlığa göre:
14.90% (55.84 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSD 15
XAUUSD 5
BCHUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSD 24
XAUUSD 241
BCHUSD 26
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSD 30K
XAUUSD 24K
BCHUSD 2.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +145.54 USD
En kötü işlem: -35 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +93.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ZealCapitalMarketSC-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live06
13.64 × 36
ATFXGM8-Live
19.00 × 1
lie down and win
İnceleme yok
2026.01.13 05:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 05:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
