SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Lie down and win
zhenye gao

Lie down and win

zhenye gao
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 191%
ZealCapitalMarketSC-Live04
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
24
Bénéfice trades:
14 (58.33%)
Perte trades:
10 (41.67%)
Meilleure transaction:
145.54 USD
Pire transaction:
-35.37 USD
Bénéfice brut:
391.23 USD (101 561 pips)
Perte brute:
-100.75 USD (44 370 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (93.59 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
286.67 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.32
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.78%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
8.21
Longs trades:
23 (95.83%)
Courts trades:
1 (4.17%)
Facteur de profit:
3.88
Rendement attendu:
12.10 USD
Bénéfice moyen:
27.95 USD
Perte moyenne:
-10.08 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-18.13 USD)
Perte consécutive maximale:
-35.37 USD (1)
Croissance mensuelle:
191.26%
Algo trading:
4%
Prélèvement par solde:
Absolu:
27.31 USD
Maximal:
35.37 USD (9.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.41% (27.31 USD)
Par fonds propres:
14.90% (55.84 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
ETHUSD 15
XAUUSD 5
BCHUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
ETHUSD 24
XAUUSD 241
BCHUSD 26
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
ETHUSD 30K
XAUUSD 24K
BCHUSD 2.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +145.54 USD
Pire transaction: -35 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +93.59 USD
Perte consécutive maximale: -18.13 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ZealCapitalMarketSC-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live06
13.64 × 36
ATFXGM8-Live
19.00 × 1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
lie down and win
Aucun avis
2026.01.13 07:13
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.13 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 05:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 05:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Lie down and win
99 USD par mois
191%
0
0
USD
339
USD
4
4%
24
58%
100%
3.88
12.10
USD
19%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.