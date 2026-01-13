- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
24
Прибыльных трейдов:
14 (58.33%)
Убыточных трейдов:
10 (41.67%)
Лучший трейд:
145.54 USD
Худший трейд:
-35.37 USD
Общая прибыль:
391.23 USD (101 561 pips)
Общий убыток:
-100.75 USD (44 370 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (93.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
286.67 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.78%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
8.21
Длинных трейдов:
23 (95.83%)
Коротких трейдов:
1 (4.17%)
Профит фактор:
3.88
Мат. ожидание:
12.10 USD
Средняя прибыль:
27.95 USD
Средний убыток:
-10.08 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-18.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-35.37 USD (1)
Прирост в месяц:
191.26%
Алготрейдинг:
4%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
27.31 USD
Максимальная:
35.37 USD (9.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.41% (27.31 USD)
По эквити:
14.90% (55.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|15
|XAUUSD
|5
|BCHUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|ETHUSD
|24
|XAUUSD
|241
|BCHUSD
|26
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|ETHUSD
|30K
|XAUUSD
|24K
|BCHUSD
|2.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +145.54 USD
Худший трейд: -35 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +93.59 USD
Макс. убыток в серии: -18.13 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ZealCapitalMarketSC-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live06
|13.64 × 36
|
ATFXGM8-Live
|19.00 × 1
lie down and win
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
191%
0
0
USD
USD
339
USD
USD
4
4%
24
58%
100%
3.88
12.10
USD
USD
19%
1:500