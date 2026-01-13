СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Lie down and win
zhenye gao

Lie down and win

zhenye gao
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2025 191%
ZealCapitalMarketSC-Live04
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
24
Прибыльных трейдов:
14 (58.33%)
Убыточных трейдов:
10 (41.67%)
Лучший трейд:
145.54 USD
Худший трейд:
-35.37 USD
Общая прибыль:
391.23 USD (101 561 pips)
Общий убыток:
-100.75 USD (44 370 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (93.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
286.67 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.78%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
8.21
Длинных трейдов:
23 (95.83%)
Коротких трейдов:
1 (4.17%)
Профит фактор:
3.88
Мат. ожидание:
12.10 USD
Средняя прибыль:
27.95 USD
Средний убыток:
-10.08 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-18.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-35.37 USD (1)
Прирост в месяц:
191.26%
Алготрейдинг:
4%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
27.31 USD
Максимальная:
35.37 USD (9.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.41% (27.31 USD)
По эквити:
14.90% (55.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
ETHUSD 15
XAUUSD 5
BCHUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
ETHUSD 24
XAUUSD 241
BCHUSD 26
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
ETHUSD 30K
XAUUSD 24K
BCHUSD 2.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +145.54 USD
Худший трейд: -35 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +93.59 USD
Макс. убыток в серии: -18.13 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ZealCapitalMarketSC-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live06
13.64 × 36
ATFXGM8-Live
19.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
lie down and win
Нет отзывов
2026.01.13 07:13
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.13 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 05:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 05:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Lie down and win
99 USD в месяц
191%
0
0
USD
339
USD
4
4%
24
58%
100%
3.88
12.10
USD
19%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.