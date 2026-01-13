SignaleKategorien
zhenye gao

Lie down and win

zhenye gao
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 99 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 191%
ZealCapitalMarketSC-Live04
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
24
Gewinntrades:
14 (58.33%)
Verlusttrades:
10 (41.67%)
Bester Trade:
145.54 USD
Schlechtester Trade:
-35.37 USD
Bruttoprofit:
391.23 USD (101 561 pips)
Bruttoverlust:
-100.75 USD (44 370 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (93.59 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
286.67 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
5.78%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
8.21
Long-Positionen:
23 (95.83%)
Short-Positionen:
1 (4.17%)
Profit-Faktor:
3.88
Mathematische Gewinnerwartung:
12.10 USD
Durchschnittlicher Profit:
27.95 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.08 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-18.13 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-35.37 USD (1)
Wachstum pro Monat :
191.26%
Algo-Trading:
4%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
27.31 USD
Maximaler:
35.37 USD (9.17%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.41% (27.31 USD)
Kapital:
14.90% (55.84 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
ETHUSD 15
XAUUSD 5
BCHUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
ETHUSD 24
XAUUSD 241
BCHUSD 26
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
ETHUSD 30K
XAUUSD 24K
BCHUSD 2.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ZealCapitalMarketSC-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live06
13.64 × 36
ATFXGM8-Live
19.00 × 1
lie down and win
Keine Bewertungen
2026.01.13 07:13
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.13 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 05:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 05:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
