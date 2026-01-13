- Wachstum
Trades insgesamt:
24
Gewinntrades:
14 (58.33%)
Verlusttrades:
10 (41.67%)
Bester Trade:
145.54 USD
Schlechtester Trade:
-35.37 USD
Bruttoprofit:
391.23 USD (101 561 pips)
Bruttoverlust:
-100.75 USD (44 370 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (93.59 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
286.67 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
5.78%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
8.21
Long-Positionen:
23 (95.83%)
Short-Positionen:
1 (4.17%)
Profit-Faktor:
3.88
Mathematische Gewinnerwartung:
12.10 USD
Durchschnittlicher Profit:
27.95 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.08 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-18.13 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-35.37 USD (1)
Wachstum pro Monat :
191.26%
Algo-Trading:
4%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
27.31 USD
Maximaler:
35.37 USD (9.17%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.41% (27.31 USD)
Kapital:
14.90% (55.84 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|15
|XAUUSD
|5
|BCHUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|ETHUSD
|24
|XAUUSD
|241
|BCHUSD
|26
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|ETHUSD
|30K
|XAUUSD
|24K
|BCHUSD
|2.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Bester Trade: +145.54 USD
Schlechtester Trade: -35 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +93.59 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -18.13 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ZealCapitalMarketSC-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live06
|13.64 × 36
|
ATFXGM8-Live
|19.00 × 1
lie down and win
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
99 USD pro Monat
191%
0
0
USD
USD
339
USD
USD
4
4%
24
58%
100%
3.88
12.10
USD
USD
19%
1:500