- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
24
Negociações com lucro:
14 (58.33%)
Negociações com perda:
10 (41.67%)
Melhor negociação:
145.54 USD
Pior negociação:
-35.37 USD
Lucro bruto:
391.23 USD (101 561 pips)
Perda bruta:
-100.75 USD (44 370 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (93.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
286.67 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.78%
Último negócio:
48 minutos atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
8.21
Negociações longas:
23 (95.83%)
Negociações curtas:
1 (4.17%)
Fator de lucro:
3.88
Valor esperado:
12.10 USD
Lucro médio:
27.95 USD
Perda média:
-10.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-18.13 USD)
Máxima perda consecutiva:
-35.37 USD (1)
Crescimento mensal:
191.26%
Algotrading:
4%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
27.31 USD
Máximo:
35.37 USD (9.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.41% (27.31 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.90% (55.84 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|15
|XAUUSD
|5
|BCHUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|ETHUSD
|24
|XAUUSD
|241
|BCHUSD
|26
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|ETHUSD
|30K
|XAUUSD
|24K
|BCHUSD
|2.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ZealCapitalMarketSC-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live06
|13.64 × 36
|
ATFXGM8-Live
|19.00 × 1
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
99 USD por mês
191%
0
0
USD
USD
339
USD
USD
4
4%
24
58%
100%
3.88
12.10
USD
USD
19%
1:500