zhenye gao

Lie down and win

zhenye gao
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 191%
ZealCapitalMarketSC-Live04
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
24
Negociações com lucro:
14 (58.33%)
Negociações com perda:
10 (41.67%)
Melhor negociação:
145.54 USD
Pior negociação:
-35.37 USD
Lucro bruto:
391.23 USD (101 561 pips)
Perda bruta:
-100.75 USD (44 370 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (93.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
286.67 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.78%
Último negócio:
48 minutos atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
8.21
Negociações longas:
23 (95.83%)
Negociações curtas:
1 (4.17%)
Fator de lucro:
3.88
Valor esperado:
12.10 USD
Lucro médio:
27.95 USD
Perda média:
-10.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-18.13 USD)
Máxima perda consecutiva:
-35.37 USD (1)
Crescimento mensal:
191.26%
Algotrading:
4%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
27.31 USD
Máximo:
35.37 USD (9.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.41% (27.31 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.90% (55.84 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
ETHUSD 15
XAUUSD 5
BCHUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
ETHUSD 24
XAUUSD 241
BCHUSD 26
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
ETHUSD 30K
XAUUSD 24K
BCHUSD 2.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ZealCapitalMarketSC-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live06
13.64 × 36
ATFXGM8-Live
19.00 × 1
lie down and win
Sem comentários
2026.01.13 07:13
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.13 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 05:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 05:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
