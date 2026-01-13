- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
14 (58.33%)
Loss Trade:
10 (41.67%)
Best Trade:
145.54 USD
Worst Trade:
-35.37 USD
Profitto lordo:
391.23 USD (101 561 pips)
Perdita lorda:
-100.75 USD (44 370 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (93.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
286.67 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.78%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
8.21
Long Trade:
23 (95.83%)
Short Trade:
1 (4.17%)
Fattore di profitto:
3.88
Profitto previsto:
12.10 USD
Profitto medio:
27.95 USD
Perdita media:
-10.08 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-18.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.37 USD (1)
Crescita mensile:
191.26%
Algo trading:
4%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27.31 USD
Massimale:
35.37 USD (9.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.41% (27.31 USD)
Per equità:
14.90% (55.84 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|15
|XAUUSD
|5
|BCHUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHUSD
|24
|XAUUSD
|241
|BCHUSD
|26
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHUSD
|30K
|XAUUSD
|24K
|BCHUSD
|2.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +145.54 USD
Worst Trade: -35 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +93.59 USD
Massima perdita consecutiva: -18.13 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ZealCapitalMarketSC-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live06
|13.64 × 36
|
ATFXGM8-Live
|19.00 × 1
lie down and win
