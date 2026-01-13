SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Lie down and win
zhenye gao

Lie down and win

zhenye gao
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 191%
ZealCapitalMarketSC-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
14 (58.33%)
Loss Trade:
10 (41.67%)
Best Trade:
145.54 USD
Worst Trade:
-35.37 USD
Profitto lordo:
391.23 USD (101 561 pips)
Perdita lorda:
-100.75 USD (44 370 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (93.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
286.67 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.78%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
8.21
Long Trade:
23 (95.83%)
Short Trade:
1 (4.17%)
Fattore di profitto:
3.88
Profitto previsto:
12.10 USD
Profitto medio:
27.95 USD
Perdita media:
-10.08 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-18.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.37 USD (1)
Crescita mensile:
191.26%
Algo trading:
4%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27.31 USD
Massimale:
35.37 USD (9.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.41% (27.31 USD)
Per equità:
14.90% (55.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSD 15
XAUUSD 5
BCHUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSD 24
XAUUSD 241
BCHUSD 26
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSD 30K
XAUUSD 24K
BCHUSD 2.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +145.54 USD
Worst Trade: -35 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +93.59 USD
Massima perdita consecutiva: -18.13 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ZealCapitalMarketSC-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live06
13.64 × 36
ATFXGM8-Live
19.00 × 1
lie down and win
Non ci sono recensioni
2026.01.13 07:13
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.13 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 05:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 05:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Lie down and win
99USD al mese
191%
0
0
USD
339
USD
4
4%
24
58%
100%
3.88
12.10
USD
19%
1:500
Copia

