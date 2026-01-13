- 成長
トレード:
24
利益トレード:
14 (58.33%)
損失トレード:
10 (41.67%)
ベストトレード:
145.54 USD
最悪のトレード:
-35.37 USD
総利益:
391.23 USD (101 561 pips)
総損失:
-100.75 USD (44 370 pips)
最大連続の勝ち:
6 (93.59 USD)
最大連続利益:
286.67 USD (5)
シャープレシオ:
0.32
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
5.78%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
8.21
長いトレード:
23 (95.83%)
短いトレード:
1 (4.17%)
プロフィットファクター:
3.88
期待されたペイオフ:
12.10 USD
平均利益:
27.95 USD
平均損失:
-10.08 USD
最大連続の負け:
3 (-18.13 USD)
最大連続損失:
-35.37 USD (1)
月間成長:
191.26%
アルゴリズム取引:
4%
残高によるドローダウン:
絶対:
27.31 USD
最大の:
35.37 USD (9.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.41% (27.31 USD)
エクイティによる:
14.90% (55.84 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|15
|XAUUSD
|5
|BCHUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|ETHUSD
|24
|XAUUSD
|241
|BCHUSD
|26
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|ETHUSD
|30K
|XAUUSD
|24K
|BCHUSD
|2.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
ベストトレード: +145.54 USD
最悪のトレード: -35 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +93.59 USD
最大連続損失: -18.13 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ZealCapitalMarketSC-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live06
|13.64 × 36
|
ATFXGM8-Live
|19.00 × 1
lie down and win
レビューなし
