트레이드:
23
이익 거래:
14 (60.86%)
손실 거래:
9 (39.13%)
최고의 거래:
145.54 USD
최악의 거래:
-16.28 USD
총 수익:
391.23 USD (101 561 pips)
총 손실:
-65.38 USD (40 912 pips)
연속 최대 이익:
6 (93.59 USD)
연속 최대 이익:
286.67 USD (5)
샤프 비율:
0.34
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
2.58%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
11.93
롱(주식매수):
22 (95.65%)
숏(주식차입매도):
1 (4.35%)
수익 요인:
5.98
기대수익:
14.17 USD
평균 이익:
27.95 USD
평균 손실:
-7.26 USD
연속 최대 손실:
3 (-18.13 USD)
연속 최대 손실:
-18.13 USD (3)
월별 성장률:
214.71%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
27.31 USD
최대한의:
27.31 USD (45.52%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
4.70% (17.62 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|15
|BCHUSD
|4
|XAUUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|ETHUSD
|24
|BCHUSD
|26
|XAUUSD
|276
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|ETHUSD
|30K
|BCHUSD
|2.7K
|XAUUSD
|28K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
lie down and win
월별 99 USD
0%
0
0
USD
USD
375
USD
USD
4
0%
23
60%
100%
5.98
14.17
USD
USD
5%
1:500