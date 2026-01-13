- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
24
Transacciones Rentables:
14 (58.33%)
Transacciones Irrentables:
10 (41.67%)
Mejor transacción:
145.54 USD
Peor transacción:
-35.37 USD
Beneficio Bruto:
391.23 USD (101 561 pips)
Pérdidas Brutas:
-100.75 USD (44 370 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (93.59 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
286.67 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.32
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
5.78%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
8.21
Transacciones Largas:
23 (95.83%)
Transacciones Cortas:
1 (4.17%)
Factor de Beneficio:
3.88
Beneficio Esperado:
12.10 USD
Beneficio medio:
27.95 USD
Pérdidas medias:
-10.08 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-18.13 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-35.37 USD (1)
Crecimiento al mes:
191.26%
Trading algorítmico:
4%
Reducción de balance:
Absoluto:
27.31 USD
Máxima:
35.37 USD (9.17%)
Reducción relativa:
De balance:
19.41% (27.31 USD)
De fondos:
14.90% (55.84 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|15
|XAUUSD
|5
|BCHUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|ETHUSD
|24
|XAUUSD
|241
|BCHUSD
|26
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|ETHUSD
|30K
|XAUUSD
|24K
|BCHUSD
|2.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +145.54 USD
Peor transacción: -35 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +93.59 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -18.13 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ZealCapitalMarketSC-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live06
|13.64 × 36
|
ATFXGM8-Live
|19.00 × 1
lie down and win
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
99 USD al mes
191%
0
0
USD
USD
339
USD
USD
4
4%
24
58%
100%
3.88
12.10
USD
USD
19%
1:500