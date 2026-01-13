- 成长
交易:
24
盈利交易:
14 (58.33%)
亏损交易:
10 (41.67%)
最好交易:
145.54 USD
最差交易:
-35.37 USD
毛利:
391.23 USD (101 561 pips)
毛利亏损:
-100.75 USD (44 370 pips)
最大连续赢利:
6 (93.59 USD)
最大连续盈利:
286.67 USD (5)
夏普比率:
0.32
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
5.78%
最近交易:
49 几分钟前
每周交易:
17
平均持有时间:
3 天
采收率:
8.21
长期交易:
23 (95.83%)
短期交易:
1 (4.17%)
利润因子:
3.88
预期回报:
12.10 USD
平均利润:
27.95 USD
平均损失:
-10.08 USD
最大连续失误:
3 (-18.13 USD)
最大连续亏损:
-35.37 USD (1)
每月增长:
191.26%
算法交易:
4%
结余跌幅:
绝对:
27.31 USD
最大值:
35.37 USD (9.17%)
相对跌幅:
结余:
19.41% (27.31 USD)
净值:
14.90% (55.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|15
|XAUUSD
|5
|BCHUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|ETHUSD
|24
|XAUUSD
|241
|BCHUSD
|26
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|ETHUSD
|30K
|XAUUSD
|24K
|BCHUSD
|2.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +145.54 USD
最差交易: -35 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +93.59 USD
最大连续亏损: -18.13 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
191%
0
0
USD
USD
339
USD
USD
4
4%
24
58%
100%
3.88
12.10
USD
USD
19%
1:500