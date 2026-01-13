- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
291
Kârla kapanan işlemler:
202 (69.41%)
Zararla kapanan işlemler:
89 (30.58%)
En iyi işlem:
172.40 USD
En kötü işlem:
-222.80 USD
Brüt kâr:
3 821.09 USD (359 339 pips)
Brüt zarar:
-1 995.21 USD (154 799 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (165.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
219.17 USD (2)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.41%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
8.07
Alış işlemleri:
152 (52.23%)
Satış işlemleri:
139 (47.77%)
Kâr faktörü:
1.92
Beklenen getiri:
6.27 USD
Ortalama kâr:
18.92 USD
Ortalama zarar:
-22.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-40.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-222.80 USD (1)
Aylık büyüme:
11.65%
Yıllık tahmin:
141.31%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
103.26 USD
Maksimum:
226.23 USD (4.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.43% (226.23 USD)
Varlığa göre:
0.62% (35.34 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|291
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|205K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +172.40 USD
En kötü işlem: -223 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +165.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -40.32 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.85 × 8638
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2212
|
Exness-MT5Real35
|3.05 × 43
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.59 × 3454
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1919
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Ava-Real 1-MT5
|4.80 × 5
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
VantageFX-Live
|7.33 × 3
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
FusionMarketsAU-Live
|7.94 × 16
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
GoldenBull is a fully automated quantitative trading system specifically designed for the gold market (XAUUSD). It moves beyond simple signals to utilize an AI DCA Model, which manages capital through intelligent batch positioning and risk-control logic.
Key Features
Strategic Capital Rhythm: The system deploys capital more aggressively near the value center and shifts to risk-control mode during market extremes.
AI Risk-Control Zone: Automatically activates a specialized safety mode when gold prices approach all-time highs to prevent high-risk entries.
Operational Efficiency: Operates with a 1:200 leverage to enhance capital efficiency while utilizing two-way trading to profit from both rising and falling markets.
Standard Entry: Optimized for a recommended capital of USD $5,000, focusing on stable participation through fixed-parameter logic.
Full Automation: Eliminates emotional interference and the need for manual monitoring by executing trades 24/5.
