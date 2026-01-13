СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / GoldenBULL
Wai Lam Gavin Lai

GoldenBULL

Wai Lam Gavin Lai
0 отзывов
Надежность
26 недель
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2025 41%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
291
Прибыльных трейдов:
202 (69.41%)
Убыточных трейдов:
89 (30.58%)
Лучший трейд:
172.40 USD
Худший трейд:
-222.80 USD
Общая прибыль:
3 821.09 USD (359 339 pips)
Общий убыток:
-1 995.21 USD (154 799 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (165.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
219.17 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.41%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
8.07
Длинных трейдов:
152 (52.23%)
Коротких трейдов:
139 (47.77%)
Профит фактор:
1.92
Мат. ожидание:
6.27 USD
Средняя прибыль:
18.92 USD
Средний убыток:
-22.42 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-40.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-222.80 USD (1)
Прирост в месяц:
11.65%
Годовой прогноз:
141.31%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
103.26 USD
Максимальная:
226.23 USD (4.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.43% (226.23 USD)
По эквити:
0.62% (35.34 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 291
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.8K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 205K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +172.40 USD
Худший трейд: -223 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +165.01 USD
Макс. убыток в серии: -40.32 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.85 × 8638
FusionMarkets-Live
2.30 × 2212
Exness-MT5Real35
3.05 × 43
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.59 × 3454
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1919
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Ava-Real 1-MT5
4.80 × 5
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
FusionMarketsAU-Live
7.94 × 16
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
еще 14...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
GoldenBull is a fully automated quantitative trading system specifically designed for the gold market (XAUUSD). It moves beyond simple signals to utilize an AI DCA Model, which manages capital through intelligent batch positioning and risk-control logic.

Key Features

Strategic Capital Rhythm: The system deploys capital more aggressively near the value center and shifts to risk-control mode during market extremes.

AI Risk-Control Zone: Automatically activates a specialized safety mode when gold prices approach all-time highs to prevent high-risk entries.

Operational Efficiency: Operates with a 1:200 leverage to enhance capital efficiency while utilizing two-way trading to profit from both rising and falling markets.

Standard Entry: Optimized for a recommended capital of USD $5,000, focusing on stable participation through fixed-parameter logic.

Full Automation: Eliminates emotional interference and the need for manual monitoring by executing trades 24/5.


Нет отзывов
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GoldenBULL
99 USD в месяц
41%
0
0
USD
5.7K
USD
26
100%
291
69%
100%
1.91
6.27
USD
4%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.