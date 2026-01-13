- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
291
Прибыльных трейдов:
202 (69.41%)
Убыточных трейдов:
89 (30.58%)
Лучший трейд:
172.40 USD
Худший трейд:
-222.80 USD
Общая прибыль:
3 821.09 USD (359 339 pips)
Общий убыток:
-1 995.21 USD (154 799 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (165.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
219.17 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.41%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
8.07
Длинных трейдов:
152 (52.23%)
Коротких трейдов:
139 (47.77%)
Профит фактор:
1.92
Мат. ожидание:
6.27 USD
Средняя прибыль:
18.92 USD
Средний убыток:
-22.42 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-40.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-222.80 USD (1)
Прирост в месяц:
11.65%
Годовой прогноз:
141.31%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
103.26 USD
Максимальная:
226.23 USD (4.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.43% (226.23 USD)
По эквити:
0.62% (35.34 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|291
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|205K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +172.40 USD
Худший трейд: -223 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +165.01 USD
Макс. убыток в серии: -40.32 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.85 × 8638
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2212
|
Exness-MT5Real35
|3.05 × 43
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.59 × 3454
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1919
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Ava-Real 1-MT5
|4.80 × 5
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
VantageFX-Live
|7.33 × 3
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
FusionMarketsAU-Live
|7.94 × 16
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
еще 14...
GoldenBull is a fully automated quantitative trading system specifically designed for the gold market (XAUUSD). It moves beyond simple signals to utilize an AI DCA Model, which manages capital through intelligent batch positioning and risk-control logic.
Key Features
Strategic Capital Rhythm: The system deploys capital more aggressively near the value center and shifts to risk-control mode during market extremes.
AI Risk-Control Zone: Automatically activates a specialized safety mode when gold prices approach all-time highs to prevent high-risk entries.
Operational Efficiency: Operates with a 1:200 leverage to enhance capital efficiency while utilizing two-way trading to profit from both rising and falling markets.
Standard Entry: Optimized for a recommended capital of USD $5,000, focusing on stable participation through fixed-parameter logic.
Full Automation: Eliminates emotional interference and the need for manual monitoring by executing trades 24/5.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
41%
0
0
USD
USD
5.7K
USD
USD
26
100%
291
69%
100%
1.91
6.27
USD
USD
4%
1:200