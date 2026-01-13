- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
291
利益トレード:
202 (69.41%)
損失トレード:
89 (30.58%)
ベストトレード:
172.40 USD
最悪のトレード:
-222.80 USD
総利益:
3 821.09 USD (359 339 pips)
総損失:
-1 995.21 USD (154 799 pips)
最大連続の勝ち:
9 (165.01 USD)
最大連続利益:
219.17 USD (2)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.41%
最近のトレード:
18 時間前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
8.07
長いトレード:
152 (52.23%)
短いトレード:
139 (47.77%)
プロフィットファクター:
1.92
期待されたペイオフ:
6.27 USD
平均利益:
18.92 USD
平均損失:
-22.42 USD
最大連続の負け:
4 (-40.32 USD)
最大連続損失:
-222.80 USD (1)
月間成長:
11.65%
年間予想:
141.31%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
103.26 USD
最大の:
226.23 USD (4.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.43% (226.23 USD)
エクイティによる:
0.62% (35.34 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|291
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|205K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +172.40 USD
最悪のトレード: -223 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +165.01 USD
最大連続損失: -40.32 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.85 × 8638
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2212
|
Exness-MT5Real35
|3.05 × 43
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.59 × 3454
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1919
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Ava-Real 1-MT5
|4.80 × 5
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
VantageFX-Live
|7.33 × 3
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
FusionMarketsAU-Live
|7.94 × 16
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
14 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
GoldenBull is a fully automated quantitative trading system specifically designed for the gold market (XAUUSD). It moves beyond simple signals to utilize an AI DCA Model, which manages capital through intelligent batch positioning and risk-control logic.
Key Features
Strategic Capital Rhythm: The system deploys capital more aggressively near the value center and shifts to risk-control mode during market extremes.
AI Risk-Control Zone: Automatically activates a specialized safety mode when gold prices approach all-time highs to prevent high-risk entries.
Operational Efficiency: Operates with a 1:200 leverage to enhance capital efficiency while utilizing two-way trading to profit from both rising and falling markets.
Standard Entry: Optimized for a recommended capital of USD $5,000, focusing on stable participation through fixed-parameter logic.
Full Automation: Eliminates emotional interference and the need for manual monitoring by executing trades 24/5.
