Dinh Khuong Tran

Gold scalp TP SL

Dinh Khuong Tran
0 inceleme
Güvenilirlik
39 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 254%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
768
Kârla kapanan işlemler:
603 (78.51%)
Zararla kapanan işlemler:
165 (21.48%)
En iyi işlem:
22.31 USD
En kötü işlem:
-28.16 USD
Brüt kâr:
1 815.82 USD (174 236 pips)
Brüt zarar:
-1 437.09 USD (138 877 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (98.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
98.37 USD (27)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
12.25%
Maks. mevduat yükü:
2.74%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.43
Alış işlemleri:
413 (53.78%)
Satış işlemleri:
355 (46.22%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
0.49 USD
Ortalama kâr:
3.01 USD
Ortalama zarar:
-8.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-91.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-91.93 USD (5)
Aylık büyüme:
30.55%
Yıllık tahmin:
370.65%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
264.73 USD (52.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.32% (264.77 USD)
Varlığa göre:
0.18% (1.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 768
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 379
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 35K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +22.31 USD
En kötü işlem: -28 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +98.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -91.93 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.83 × 5968
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
3.02 × 98
ICMarketsSC-MT5
3.08 × 197
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.12 × 835
Exness-MT5Real8
4.19 × 21
63 daha fazla...
İnceleme yok
