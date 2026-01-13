- Büyüme
İşlemler:
768
Kârla kapanan işlemler:
603 (78.51%)
Zararla kapanan işlemler:
165 (21.48%)
En iyi işlem:
22.31 USD
En kötü işlem:
-28.16 USD
Brüt kâr:
1 815.82 USD (174 236 pips)
Brüt zarar:
-1 437.09 USD (138 877 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (98.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
98.37 USD (27)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
12.25%
Maks. mevduat yükü:
2.74%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.43
Alış işlemleri:
413 (53.78%)
Satış işlemleri:
355 (46.22%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
0.49 USD
Ortalama kâr:
3.01 USD
Ortalama zarar:
-8.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-91.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-91.93 USD (5)
Aylık büyüme:
30.55%
Yıllık tahmin:
370.65%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
264.73 USD (52.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.32% (264.77 USD)
Varlığa göre:
0.18% (1.24 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|768
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|379
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|35K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +22.31 USD
En kötü işlem: -28 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +98.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -91.93 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.83 × 5968
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|3.02 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|3.08 × 197
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.12 × 835
|
Exness-MT5Real8
|4.19 × 21
