Trades insgesamt:
768
Gewinntrades:
603 (78.51%)
Verlusttrades:
165 (21.48%)
Bester Trade:
22.31 USD
Schlechtester Trade:
-28.16 USD
Bruttoprofit:
1 815.82 USD (174 236 pips)
Bruttoverlust:
-1 437.09 USD (138 877 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (98.37 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
98.37 USD (27)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
12.25%
Max deposit load:
2.74%
Letzter Trade:
55 Minuten
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
1.43
Long-Positionen:
413 (53.78%)
Short-Positionen:
355 (46.22%)
Profit-Faktor:
1.26
Mathematische Gewinnerwartung:
0.49 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.01 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.71 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-91.93 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-91.93 USD (5)
Wachstum pro Monat :
30.55%
Jahresprognose:
370.65%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.04 USD
Maximaler:
264.73 USD (52.88%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
34.32% (264.77 USD)
Kapital:
0.18% (1.24 USD)
Bester Trade: +22.31 USD
Schlechtester Trade: -28 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 27
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +98.37 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -91.93 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.83 × 5968
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|3.02 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|3.08 × 197
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.12 × 835
|
Exness-MT5Real8
|4.19 × 21
noch 63 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
