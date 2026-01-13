- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
768
利益トレード:
603 (78.51%)
損失トレード:
165 (21.48%)
ベストトレード:
22.31 USD
最悪のトレード:
-28.16 USD
総利益:
1 815.82 USD (174 236 pips)
総損失:
-1 437.09 USD (138 877 pips)
最大連続の勝ち:
27 (98.37 USD)
最大連続利益:
98.37 USD (27)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
12.25%
最大入金額:
2.74%
最近のトレード:
56 分前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
1.43
長いトレード:
413 (53.78%)
短いトレード:
355 (46.22%)
プロフィットファクター:
1.26
期待されたペイオフ:
0.49 USD
平均利益:
3.01 USD
平均損失:
-8.71 USD
最大連続の負け:
5 (-91.93 USD)
最大連続損失:
-91.93 USD (5)
月間成長:
30.55%
年間予想:
370.65%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.04 USD
最大の:
264.73 USD (52.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
34.32% (264.77 USD)
エクイティによる:
0.18% (1.24 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|768
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|379
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|35K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +22.31 USD
最悪のトレード: -28 USD
最大連続の勝ち: 27
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +98.37 USD
最大連続損失: -91.93 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.83 × 5968
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|3.02 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|3.08 × 197
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.12 × 835
|
Exness-MT5Real8
|4.19 × 21
レビューなし
