Dinh Khuong Tran

Gold scalp TP SL

Dinh Khuong Tran
0 comentários
Confiabilidade
39 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 252%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
766
Negociações com lucro:
601 (78.45%)
Negociações com perda:
165 (21.54%)
Melhor negociação:
22.31 USD
Pior negociação:
-28.16 USD
Lucro bruto:
1 812.42 USD (173 888 pips)
Perda bruta:
-1 437.09 USD (138 877 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (98.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
98.37 USD (27)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
12.25%
Depósito máximo carregado:
2.74%
Último negócio:
41 minutos atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1.42
Negociações longas:
411 (53.66%)
Negociações curtas:
355 (46.34%)
Fator de lucro:
1.26
Valor esperado:
0.49 USD
Lucro médio:
3.02 USD
Perda média:
-8.71 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-91.93 USD)
Máxima perda consecutiva:
-91.93 USD (5)
Crescimento mensal:
29.90%
Previsão anual:
362.82%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.04 USD
Máximo:
264.73 USD (52.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.32% (264.77 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.18% (1.24 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 766
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 375
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 35K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +22.31 USD
Pior negociação: -28 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 27
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +98.37 USD
Máxima perda consecutiva: -91.93 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.83 × 5968
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
3.02 × 98
ICMarketsSC-MT5
3.08 × 197
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.12 × 835
Exness-MT5Real8
4.19 × 21
63 mais ...
Sem comentários
