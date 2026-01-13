- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
766
Negociações com lucro:
601 (78.45%)
Negociações com perda:
165 (21.54%)
Melhor negociação:
22.31 USD
Pior negociação:
-28.16 USD
Lucro bruto:
1 812.42 USD (173 888 pips)
Perda bruta:
-1 437.09 USD (138 877 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (98.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
98.37 USD (27)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
12.25%
Depósito máximo carregado:
2.74%
Último negócio:
41 minutos atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1.42
Negociações longas:
411 (53.66%)
Negociações curtas:
355 (46.34%)
Fator de lucro:
1.26
Valor esperado:
0.49 USD
Lucro médio:
3.02 USD
Perda média:
-8.71 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-91.93 USD)
Máxima perda consecutiva:
-91.93 USD (5)
Crescimento mensal:
29.90%
Previsão anual:
362.82%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.04 USD
Máximo:
264.73 USD (52.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.32% (264.77 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.18% (1.24 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|766
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|375
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|35K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +22.31 USD
Pior negociação: -28 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 27
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +98.37 USD
Máxima perda consecutiva: -91.93 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.83 × 5968
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|3.02 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|3.08 × 197
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.12 × 835
|
Exness-MT5Real8
|4.19 × 21
63 mais ...
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
252%
0
0
USD
USD
672
USD
USD
39
97%
766
78%
12%
1.26
0.49
USD
USD
34%
1:500