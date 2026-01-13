- 자본
- 축소
트레이드:
766
이익 거래:
601 (78.45%)
손실 거래:
165 (21.54%)
최고의 거래:
22.31 USD
최악의 거래:
-28.16 USD
총 수익:
1 812.42 USD (173 888 pips)
총 손실:
-1 437.09 USD (138 877 pips)
연속 최대 이익:
27 (98.37 USD)
연속 최대 이익:
98.37 USD (27)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
12.25%
최대 입금량:
2.74%
최근 거래:
10 분 전
주별 거래 수:
23
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
1.42
롱(주식매수):
411 (53.66%)
숏(주식차입매도):
355 (46.34%)
수익 요인:
1.26
기대수익:
0.49 USD
평균 이익:
3.02 USD
평균 손실:
-8.71 USD
연속 최대 손실:
5 (-91.93 USD)
연속 최대 손실:
-91.93 USD (5)
월별 성장률:
29.90%
연간 예측:
362.82%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.04 USD
최대한의:
264.73 USD (52.88%)
상대적 삭감:
잔고별:
34.32% (264.77 USD)
자본금별:
0.18% (1.24 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|766
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|375
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|35K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +22.31 USD
최악의 거래: -28 USD
연속 최대 이익: 27
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +98.37 USD
연속 최대 손실: -91.93 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.83 × 5968
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|3.02 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|3.08 × 197
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.12 × 835
|
Exness-MT5Real8
|4.19 × 21
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
252%
0
0
USD
USD
672
USD
USD
39
97%
766
78%
12%
1.26
0.49
USD
USD
34%
1:500