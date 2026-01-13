- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
766
盈利交易:
601 (78.45%)
亏损交易:
165 (21.54%)
最好交易:
22.31 USD
最差交易:
-28.16 USD
毛利:
1 812.42 USD (173 888 pips)
毛利亏损:
-1 437.09 USD (138 877 pips)
最大连续赢利:
27 (98.37 USD)
最大连续盈利:
98.37 USD (27)
夏普比率:
0.15
交易活动:
12.25%
最大入金加载:
2.74%
最近交易:
43 几分钟前
每周交易:
23
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.42
长期交易:
411 (53.66%)
短期交易:
355 (46.34%)
利润因子:
1.26
预期回报:
0.49 USD
平均利润:
3.02 USD
平均损失:
-8.71 USD
最大连续失误:
5 (-91.93 USD)
最大连续亏损:
-91.93 USD (5)
每月增长:
29.90%
年度预测:
362.82%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.04 USD
最大值:
264.73 USD (52.88%)
相对跌幅:
结余:
34.32% (264.77 USD)
净值:
0.18% (1.24 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|766
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|375
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|35K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +22.31 USD
最差交易: -28 USD
最大连续赢利: 27
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +98.37 USD
最大连续亏损: -91.93 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.83 × 5968
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|3.02 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|3.08 × 197
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.12 × 835
|
Exness-MT5Real8
|4.19 × 21
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
252%
0
0
USD
USD
672
USD
USD
39
97%
766
78%
12%
1.26
0.49
USD
USD
34%
1:500