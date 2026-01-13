SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Gold scalp TP SL
Dinh Khuong Tran

Gold scalp TP SL

Dinh Khuong Tran
0 avis
Fiabilité
39 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 254%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
768
Bénéfice trades:
603 (78.51%)
Perte trades:
165 (21.48%)
Meilleure transaction:
22.31 USD
Pire transaction:
-28.16 USD
Bénéfice brut:
1 815.82 USD (174 236 pips)
Perte brute:
-1 437.09 USD (138 877 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (98.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
98.37 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
12.25%
Charge de dépôt maximale:
2.74%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
25
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
1.43
Longs trades:
413 (53.78%)
Courts trades:
355 (46.22%)
Facteur de profit:
1.26
Rendement attendu:
0.49 USD
Bénéfice moyen:
3.01 USD
Perte moyenne:
-8.71 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-91.93 USD)
Perte consécutive maximale:
-91.93 USD (5)
Croissance mensuelle:
30.55%
Prévision annuelle:
370.65%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.04 USD
Maximal:
264.73 USD (52.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.32% (264.77 USD)
Par fonds propres:
0.18% (1.24 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 768
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 379
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 35K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +22.31 USD
Pire transaction: -28 USD
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +98.37 USD
Perte consécutive maximale: -91.93 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.83 × 5968
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
3.02 × 98
ICMarketsSC-MT5
3.08 × 197
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.12 × 835
Exness-MT5Real8
4.19 × 21
63 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Gold scalp TP SL
30 USD par mois
254%
0
0
USD
672
USD
39
97%
768
78%
12%
1.26
0.49
USD
34%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.