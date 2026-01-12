SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GTC PREMIUM EA
James Mutahi Wambui

GTC PREMIUM EA

James Mutahi Wambui
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsKE-Live35
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
40
Kârla kapanan işlemler:
28 (70.00%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (30.00%)
En iyi işlem:
31.02 USD
En kötü işlem:
-12.34 USD
Brüt kâr:
138.23 USD (133 954 pips)
Brüt zarar:
-51.53 USD (203 430 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (18.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
55.46 USD (4)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
23 dakika
Düzelme faktörü:
3.60
Alış işlemleri:
38 (95.00%)
Satış işlemleri:
2 (5.00%)
Kâr faktörü:
2.68
Beklenen getiri:
2.17 USD
Ortalama kâr:
4.94 USD
Ortalama zarar:
-4.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-24.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.11 USD (2)
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.90 USD
Maksimum:
24.11 USD (27.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 20
BTCUSD 17
EURUSD 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 82
BTCUSD 3
EURUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 6K
BTCUSD -76K
EURUSD 229
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +31.02 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +18.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsKE-Live35" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

GTC Premium EA operates this account as a professional signal provider and copy-trading master on MT4. All trades are fully automated and executed by the EA using market structure, trend confirmation, and strict risk management. No martingale or grid strategies are used. Connected investors can copy trades in real time for hands-free, transparent, and disciplined trading performance.
İnceleme yok
2026.01.12 20:07 2026.01.12 20:07:57  

2026.01.12 20:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 19:56 2026.01.12 19:56:19  

Trade with clarity, avoid unnecessary noise in the market

