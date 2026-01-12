SegnaliSezioni
James Mutahi Wambui

GTC PREMIUM EA

James Mutahi Wambui
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
ICMarketsKE-Live35
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
40
Profit Trade:
28 (70.00%)
Loss Trade:
12 (30.00%)
Best Trade:
31.02 USD
Worst Trade:
-12.34 USD
Profitto lordo:
138.23 USD (133 954 pips)
Perdita lorda:
-51.53 USD (203 430 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (18.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
55.46 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
3.60
Long Trade:
38 (95.00%)
Short Trade:
2 (5.00%)
Fattore di profitto:
2.68
Profitto previsto:
2.17 USD
Profitto medio:
4.94 USD
Perdita media:
-4.29 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-24.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24.11 USD (2)
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.90 USD
Massimale:
24.11 USD (27.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 20
BTCUSD 17
EURUSD 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 82
BTCUSD 3
EURUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 6K
BTCUSD -76K
EURUSD 229
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +31.02 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +18.21 USD
Massima perdita consecutiva: -24.11 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsKE-Live35" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

GTC Premium EA operates this account as a professional signal provider and copy-trading master on MT4. All trades are fully automated and executed by the EA using market structure, trend confirmation, and strict risk management. No martingale or grid strategies are used. Connected investors can copy trades in real time for hands-free, transparent, and disciplined trading performance.
2026.01.12 20:07  

GTC Premium EA operates this account as a professional signal provider and copy-trading master on MT4. All trades are fully automated and executed by the EA using market structure, trend confirmation, and strict risk management. No martingale or grid strategies are used. Connected investors can copy trades in real time for hands-free, transparent, and disciplined trading performance.

2026.01.12 20:05
2026.01.12 19:56  

Trade with clarity, avoid unnecessary noise in the market

