Negociações:
40
Negociações com lucro:
28 (70.00%)
Negociações com perda:
12 (30.00%)
Melhor negociação:
31.02 USD
Pior negociação:
-12.34 USD
Lucro bruto:
138.23 USD (133 954 pips)
Perda bruta:
-51.53 USD (203 430 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (18.21 USD)
Máximo lucro consecutivo:
55.46 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
40
Tempo médio de espera:
23 minutos
Fator de recuperação:
3.60
Negociações longas:
38 (95.00%)
Negociações curtas:
2 (5.00%)
Fator de lucro:
2.68
Valor esperado:
2.17 USD
Lucro médio:
4.94 USD
Perda média:
-4.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-24.11 USD)
Máxima perda consecutiva:
-24.11 USD (2)
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.90 USD
Máximo:
24.11 USD (27.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|BTCUSD
|17
|EURUSD
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|82
|BTCUSD
|3
|EURUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|6K
|BTCUSD
|-76K
|EURUSD
|229
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Melhor negociação: +31.02 USD
Pior negociação: -12 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +18.21 USD
Máxima perda consecutiva: -24.11 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsKE-Live35" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
GTC Premium EA operates this account as a professional signal provider and copy-trading master on MT4. All trades are fully automated and executed by the EA using market structure, trend confirmation, and strict risk management. No martingale or grid strategies are used. Connected investors can copy trades in real time for hands-free, transparent, and disciplined trading performance.
Trade with clarity, avoid unnecessary noise in the market