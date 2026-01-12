- Прирост
Всего трейдов:
40
Прибыльных трейдов:
28 (70.00%)
Убыточных трейдов:
12 (30.00%)
Лучший трейд:
31.02 USD
Худший трейд:
-12.34 USD
Общая прибыль:
138.23 USD (133 954 pips)
Общий убыток:
-51.53 USD (203 430 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (18.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
55.46 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
23 минуты
Фактор восстановления:
3.60
Длинных трейдов:
38 (95.00%)
Коротких трейдов:
2 (5.00%)
Профит фактор:
2.68
Мат. ожидание:
2.17 USD
Средняя прибыль:
4.94 USD
Средний убыток:
-4.29 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-24.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-24.11 USD (2)
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.90 USD
Максимальная:
24.11 USD (27.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|BTCUSD
|17
|EURUSD
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|82
|BTCUSD
|3
|EURUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|6K
|BTCUSD
|-76K
|EURUSD
|229
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Лучший трейд: +31.02 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +18.21 USD
Макс. убыток в серии: -24.11 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsKE-Live35" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
GTC Premium EA operates this account as a professional signal provider and copy-trading master on MT4. All trades are fully automated and executed by the EA using market structure, trend confirmation, and strict risk management. No martingale or grid strategies are used. Connected investors can copy trades in real time for hands-free, transparent, and disciplined trading performance.
