James Mutahi Wambui

GTC PREMIUM EA

0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
ICMarketsKE-Live35
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
40
Bénéfice trades:
28 (70.00%)
Perte trades:
12 (30.00%)
Meilleure transaction:
31.02 USD
Pire transaction:
-12.34 USD
Bénéfice brut:
138.23 USD (133 954 pips)
Perte brute:
-51.53 USD (203 430 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (18.21 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
55.46 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.31
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
40
Temps de détention moyen:
23 minutes
Facteur de récupération:
3.60
Longs trades:
38 (95.00%)
Courts trades:
2 (5.00%)
Facteur de profit:
2.68
Rendement attendu:
2.17 USD
Bénéfice moyen:
4.94 USD
Perte moyenne:
-4.29 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-24.11 USD)
Perte consécutive maximale:
-24.11 USD (2)
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.90 USD
Maximal:
24.11 USD (27.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 20
BTCUSD 17
EURUSD 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 82
BTCUSD 3
EURUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 6K
BTCUSD -76K
EURUSD 229
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +31.02 USD
Pire transaction: -12 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +18.21 USD
Perte consécutive maximale: -24.11 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsKE-Live35" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

GTC Premium EA operates this account as a professional signal provider and copy-trading master on MT4. All trades are fully automated and executed by the EA using market structure, trend confirmation, and strict risk management. No martingale or grid strategies are used. Connected investors can copy trades in real time for hands-free, transparent, and disciplined trading performance.
Aucun avis
2026.01.12 20:07 2026.01.12 20:07:57  

2026.01.12 20:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 19:56 2026.01.12 19:56:19  

Trade with clarity, avoid unnecessary noise in the market

