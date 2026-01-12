SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / GTC PREMIUM EA
James Mutahi Wambui

GTC PREMIUM EA

0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
0%
ICMarketsKE-Live35
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
40
Transacciones Rentables:
28 (70.00%)
Transacciones Irrentables:
12 (30.00%)
Mejor transacción:
31.02 USD
Peor transacción:
-12.34 USD
Beneficio Bruto:
138.23 USD (133 954 pips)
Pérdidas Brutas:
-51.53 USD (203 430 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (18.21 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
55.46 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.31
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
40
Tiempo medio de espera:
23 minutos
Factor de Recuperación:
3.60
Transacciones Largas:
38 (95.00%)
Transacciones Cortas:
2 (5.00%)
Factor de Beneficio:
2.68
Beneficio Esperado:
2.17 USD
Beneficio medio:
4.94 USD
Pérdidas medias:
-4.29 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-24.11 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-24.11 USD (2)
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
5.90 USD
Máxima:
24.11 USD (27.82%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 20
BTCUSD 17
EURUSD 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 82
BTCUSD 3
EURUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 6K
BTCUSD -76K
EURUSD 229
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +31.02 USD
Peor transacción: -12 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +18.21 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -24.11 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsKE-Live35" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

GTC Premium EA operates this account as a professional signal provider and copy-trading master on MT4. All trades are fully automated and executed by the EA using market structure, trend confirmation, and strict risk management. No martingale or grid strategies are used. Connected investors can copy trades in real time for hands-free, transparent, and disciplined trading performance.
2026.01.12 20:07 2026.01.12 20:07:57  

2026.01.12 20:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 19:56 2026.01.12 19:56:19  

Trade with clarity, avoid unnecessary noise in the market

