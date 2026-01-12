- Büyüme
İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
5 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (16.67%)
En iyi işlem:
398.00 USD
En kötü işlem:
-302.00 USD
Brüt kâr:
1 764.55 USD (22 006 pips)
Brüt zarar:
-302.00 USD (3 000 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (1 764.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 764.55 USD (5)
Sharpe oranı:
0.98
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
4.84
Alış işlemleri:
5 (83.33%)
Satış işlemleri:
1 (16.67%)
Kâr faktörü:
5.84
Beklenen getiri:
243.76 USD
Ortalama kâr:
352.91 USD
Ortalama zarar:
-302.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-302.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-302.00 USD (1)
Aylık büyüme:
5.33%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
302.00 USD
Maksimum:
302.00 USD (1.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.5K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|19K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
En iyi işlem: +398.00 USD
En kötü işlem: -302 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 764.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -302.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Balance : $30.000
Balance : $30.000
Start Trade : January 7, 2026
Lot : 0.1
Pair : XAUUSD & EURJPY
Broker : MaxRichGroup
İnceleme yok