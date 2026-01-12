SignauxSections
Auto Trade CVE by TFID
Kristianus Nugroho Pudyantoro

Auto Trade CVE by TFID

Kristianus Nugroho Pudyantoro
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2026 5%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
6
Bénéfice trades:
5 (83.33%)
Perte trades:
1 (16.67%)
Meilleure transaction:
398.00 USD
Pire transaction:
-302.00 USD
Bénéfice brut:
1 764.55 USD (22 006 pips)
Perte brute:
-302.00 USD (3 000 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (1 764.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 764.55 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.98
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
4.84
Longs trades:
5 (83.33%)
Courts trades:
1 (16.67%)
Facteur de profit:
5.84
Rendement attendu:
243.76 USD
Bénéfice moyen:
352.91 USD
Perte moyenne:
-302.00 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-302.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-302.00 USD (1)
Croissance mensuelle:
5.33%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
302.00 USD
Maximal:
302.00 USD (1.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.5K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 19K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +398.00 USD
Pire transaction: -302 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +1 764.55 USD
Perte consécutive maximale: -302.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Auto Trade

Cooked by TimeFreedom.id

Balance : $30.000
Start Trade : January 7, 2026
Lot : 0.1
Pair : XAUUSD & EURJPY
Broker : MaxRichGroup


Aucun avis
2026.01.12 09:21
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.12 09:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 09:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
