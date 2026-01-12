SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Auto Trade CVE by TFID
Kristianus Nugroho Pudyantoro

Auto Trade CVE by TFID

Kristianus Nugroho Pudyantoro
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
Wachstum seit 2026 5%
MaxrichGroup-Real
1:50
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
6
Gewinntrades:
5 (83.33%)
Verlusttrades:
1 (16.67%)
Bester Trade:
398.00 USD
Schlechtester Trade:
-302.00 USD
Bruttoprofit:
1 764.55 USD (22 006 pips)
Bruttoverlust:
-302.00 USD (3 000 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (1 764.55 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 764.55 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.98
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
4.84
Long-Positionen:
5 (83.33%)
Short-Positionen:
1 (16.67%)
Profit-Faktor:
5.84
Mathematische Gewinnerwartung:
243.76 USD
Durchschnittlicher Profit:
352.91 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-302.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-302.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-302.00 USD (1)
Wachstum pro Monat :
5.33%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
302.00 USD
Maximaler:
302.00 USD (1.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.5K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 19K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +398.00 USD
Schlechtester Trade: -302 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 764.55 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -302.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
noch 197 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Auto Trade

Cooked by TimeFreedom.id

Balance : $30.000
Start Trade : January 7, 2026
Lot : 0.1
Pair : XAUUSD & EURJPY
Broker : MaxRichGroup


Keine Bewertungen
2026.01.12 09:21
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.12 09:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 09:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen