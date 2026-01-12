- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
6
Gewinntrades:
5 (83.33%)
Verlusttrades:
1 (16.67%)
Bester Trade:
398.00 USD
Schlechtester Trade:
-302.00 USD
Bruttoprofit:
1 764.55 USD (22 006 pips)
Bruttoverlust:
-302.00 USD (3 000 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (1 764.55 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 764.55 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.98
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
4.84
Long-Positionen:
5 (83.33%)
Short-Positionen:
1 (16.67%)
Profit-Faktor:
5.84
Mathematische Gewinnerwartung:
243.76 USD
Durchschnittlicher Profit:
352.91 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-302.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-302.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-302.00 USD (1)
Wachstum pro Monat :
5.33%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
302.00 USD
Maximaler:
302.00 USD (1.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.5K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|19K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +398.00 USD
Schlechtester Trade: -302 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 764.55 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -302.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
noch 197 ...
