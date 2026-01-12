СигналыРазделы
Auto Trade CVE by TFID
Kristianus Nugroho Pudyantoro

Auto Trade CVE by TFID

Kristianus Nugroho Pudyantoro
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2026 5%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
6
Прибыльных трейдов:
5 (83.33%)
Убыточных трейдов:
1 (16.67%)
Лучший трейд:
398.00 USD
Худший трейд:
-302.00 USD
Общая прибыль:
1 764.55 USD (22 006 pips)
Общий убыток:
-302.00 USD (3 000 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (1 764.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 764.55 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.98
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.84
Длинных трейдов:
5 (83.33%)
Коротких трейдов:
1 (16.67%)
Профит фактор:
5.84
Мат. ожидание:
243.76 USD
Средняя прибыль:
352.91 USD
Средний убыток:
-302.00 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-302.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-302.00 USD (1)
Прирост в месяц:
5.33%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
302.00 USD
Максимальная:
302.00 USD (1.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.5K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 19K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +398.00 USD
Худший трейд: -302 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 764.55 USD
Макс. убыток в серии: -302.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 197...
Auto Trade

Cooked by TimeFreedom.id

Balance : $30.000
Start Trade : January 7, 2026
Lot : 0.1
Pair : XAUUSD & EURJPY
Broker : MaxRichGroup


Нет отзывов
