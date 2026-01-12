- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
6
利益トレード:
5 (83.33%)
損失トレード:
1 (16.67%)
ベストトレード:
398.00 USD
最悪のトレード:
-302.00 USD
総利益:
1 764.55 USD (22 006 pips)
総損失:
-302.00 USD (3 000 pips)
最大連続の勝ち:
5 (1 764.55 USD)
最大連続利益:
1 764.55 USD (5)
シャープレシオ:
0.98
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
4.84
長いトレード:
5 (83.33%)
短いトレード:
1 (16.67%)
プロフィットファクター:
5.84
期待されたペイオフ:
243.76 USD
平均利益:
352.91 USD
平均損失:
-302.00 USD
最大連続の負け:
1 (-302.00 USD)
最大連続損失:
-302.00 USD (1)
月間成長:
5.33%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
302.00 USD
最大の:
302.00 USD (1.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.5K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|19K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +398.00 USD
最悪のトレード: -302 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1 764.55 USD
最大連続損失: -302.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
