- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
6
Negociações com lucro:
5 (83.33%)
Negociações com perda:
1 (16.67%)
Melhor negociação:
398.00 USD
Pior negociação:
-302.00 USD
Lucro bruto:
1 764.55 USD (22 006 pips)
Perda bruta:
-302.00 USD (3 000 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (1 764.55 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 764.55 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.98
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
4.84
Negociações longas:
5 (83.33%)
Negociações curtas:
1 (16.67%)
Fator de lucro:
5.84
Valor esperado:
243.76 USD
Lucro médio:
352.91 USD
Perda média:
-302.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-302.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-302.00 USD (1)
Crescimento mensal:
5.33%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
302.00 USD
Máximo:
302.00 USD (1.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.5K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|19K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +398.00 USD
Pior negociação: -302 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1 764.55 USD
Máxima perda consecutiva: -302.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
197 mais ...
